霍勒利希樞機：輔祭員必須始終與最貧困和弱小的人同在

第13屆輔祭員朝聖活動近日在羅馬如火如荼地舉辦，主題是：“與你在一起”。國際輔祭員聯合會主席霍勒利希樞機接受梵蒂岡媒體採訪時談及，不活出教會的使命就無法為彌撒聖祭服務，輔祭員必須意識到當他們為禮儀慶典服務時，代表的是天主的子民。

（梵蒂岡新聞網）由國際輔祭員聯合會（CIM）籌辦的第13屆輔祭員朝聖活動於7月29日至8月3日在羅馬舉行，來自世界各地數以萬計的輔祭員齊聚一堂，共度祈禱、喜樂和友誼的時刻。此次盛會主題為“與你在一起”。

國際輔祭員聯合會主席、盧森堡教區總主教霍勒利希（Jean-Claude Hollerich）樞機在邀請眾人參與這件盛事的致辭中寫道，在“前往伯多祿之墓”的朝聖之旅中，“我們希望感受到，我們是一個整體的教會，一個年輕、生機勃勃的教會。在這個教會中，你們作為輔祭員發揮著重要的作用，因為你們在各自的教區和堂區都是耶穌基督和福音的特別見證人”。在梵蒂岡媒體的採訪中，樞機解釋道，輔祭員必須意識到他們的見證和服務的重要性。以下是採訪的內容：

教宗與輔祭員們的相會有何意義？

我認為這是一次尤其重要的會面，因為輔祭員們有著一個美好的任務。他們在每個主日進堂，為彌撒服務。這次活動的主題是‘與你在一起’，意為首先與天主在一起，與耶穌基督在一起，同時也與朋友們在一起。當我們與耶穌建立聯繫時，我們便會明白，‘與你在一起’也意味著與最弱小、處於社會邊緣的弟兄姊妹在一起。如果不去活出、不去感受與社會最貧困者之間的團結和使命，那就無法為彌撒聖祭服務。一個輔祭員必須始終與最弱小的人同在，即使在朋友之間也是如此。教宗是福音的偉大佈道者，也是福音的偉大見證人，他是伯多祿。因此非常重要的是，敬仰他、聆聽他的聲音、接受他的訓導，以更好地在祭台上服務，這也是為弟兄姊妹們服務。

輔祭員在禮儀慶典中的服務如何促進教會的建設？

輔祭員必須明白，當他們為彌撒聖祭、禮儀慶典服務時，他們是天主子民的代表，是受洗者的代表。這是一份巨大的榮耀。領洗是一份恩典，通過在祭台上的服務，人們可以從本質上體驗領洗的恩典。我認為這次朝聖之旅是一個喜悅歡慶的盛會，大家可以在活動中結交新朋友。所有這一切都意味著以教會的方式生活，“與你在一起”，與耶穌在一起，也與教宗方濟各在一起。

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