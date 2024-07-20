帕羅林樞機：我將教宗的關懷帶到烏克蘭，為和平祈禱

聖座國務卿帕羅林樞機將於7月21日在烏克蘭別爾季切夫聖母朝聖地為天主教拉丁禮信徒的朝聖活動主持閉幕式。樞機告訴本新聞網，此行帶著祈禱和希望的印記，「願能盡快找到解決衝突的途徑」。同時，樞機也將教宗的關懷帶去烏克蘭：教宗「從一開始就努力尋找那些能結束戰爭並達成公正和平的途徑」。

（梵蒂岡新聞網）聖座國務卿帕羅林樞機已展開在烏克蘭的訪問，在利沃夫會見教會人士和民政當局代表。樞機此行受教宗方濟各任命，以教宗特使的身份於7月21日在別爾季切夫（Berdychiv）聖母朝聖地參加烏克蘭天主教拉丁禮信徒全國朝聖活動的閉幕式。

7月19日週五傍晚，帕羅林樞機在聖座駐烏克蘭大使的陪同下，來到利沃夫天主教拉丁禮總主教區主教公署，在那裡受到拉丁禮教省總主教和輔理主教們的歡迎。利沃夫的天主教希臘禮總主教區輔理主教也出席了這次活動，在場的還有利沃夫州州長和利沃夫市市長。

為和平祈禱

向在場眾人簡短致意後，教宗特使向本新聞網表示，此行的首要目的是在別爾季切夫聖母朝聖地「與信眾共度這場慶典，並且同聲祈禱，自然要特別為和平祈禱」。眾人「要齊聲呼求天主之母，祈願這個常被教宗稱為『飽受折磨』的國家最終能得享和平」。

樞機說：「當然，這場合也讓我有機會與國家當局舉行會晤。這也是因為長期以來，我一直受邀在戰爭的這個特殊情況下前來烏克蘭。因此，主日慶典過後，我相信也有會見當局的機會，第一個便是總統。我想，屆時我們當然會談論和平，以及可能的和平願景。」

教宗的關懷

因此，聖座國務卿帶去烏克蘭的禮物是「教宗的關懷」。樞機強調，「此行再次表達出聖父教宗對烏克蘭持續的關注，以及他對和平的深切盼望。教宗從一開始就努力尋找那些能促成戰爭結束的途徑，也就是後來所說的『公正的和平』。在（瑞士）布爾根施托克舉行和平會議時，我們也談了這點」。

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