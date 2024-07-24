帕羅林樞機會見澤連斯基，致力於公正且持久的和平

聖座國務卿帕羅林樞機在基輔獲烏克蘭總統接見，向他轉達教宗的關懷。樞機獲頒該國的高等榮譽勳章。

（梵蒂岡新聞網）聖座國務卿帕羅林樞機這幾天與烏克蘭高層舉行了多場正式會晤，7月24日上午國務卿樞機與澤連斯基總統的會談則是這些會晤的最重要時刻。聖座國務院在X平台上公布了這個消息，並表示樞機向該國領導人重申「教宗的關懷，以及為飽受磨難的烏克蘭尋求公正且持久的和平而努力」。會晤期間，烏克蘭總統向帕羅林樞機授予了該國的高等榮譽，即功績勳章。

澤連斯基早在去年6月份就接見了教宗方濟各的一位特使。當時拜會烏克蘭總統的是意大利主教團主席、博洛尼亞總主教祖皮樞機。

澤連斯基總統近年來在多個場合與教宗交談，最後一次是在一個多月前意大利主辦的七國集團峰會上。當時，二人在教宗與幾位出席峰會領導人的雙邊會談的一場中彼此握手。

再前一次的談話發生在2023年12月28日，澤連斯基在他的X平台帳戶上提到與教宗互祝聖誕佳節的電話交談，並寫道在那次機會上強調了「為我們大家都公正的和平」，讚許梵蒂岡對總統和平計劃的支持。

之前與教宗的談話

此前，教宗方濟各於2023年5月13日在梵蒂岡接見了烏克蘭總統。這是他們的第二次會晤，第一次則是2020年，那是在俄羅斯侵略烏克蘭以前。衝突爆發兩天後，即2022年2月26日，澤連斯基在推特上表示，教宗方濟各為所發生的事表達了深切悲痛，而且總統指出烏克蘭人民感受到了教宗在精神上的支持。

隨後，雙方於2022年3月22日再次通電話。澤連斯基在推特上發布消息，稱他向「教宗陳述了艱難的人道狀況，以及俄羅斯軍方阻礙了救援通道」，同時總統也表示「歡迎聖座在結束人的苦難方面擔任調停工作」。

之後，雙方於2022年8月12日再次通電話。烏克蘭總統在推特上透露，他們在交談時談論了俄羅斯的侵略造成百姓活在恐怖中。澤連斯基感謝教宗的祈禱，並希望他能訪問基輔。

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