帕羅林樞機在烏克蘭探訪遭戰火損毀的醫院和主教座堂

聖座國務卿帕羅林樞機7月23日上午在基輔奧赫馬迪特兒童醫院探訪了住院病童和醫護人員，該醫院去年7月8日在俄羅斯導彈的襲擊下嚴重受損。隨後，國務卿樞機前往聖索非亞主教座堂，祈禱片刻。

（梵蒂岡新聞網）聖座國務卿帕羅林樞機7月23日探訪了烏克蘭最大的兒童醫院奧赫馬迪特（Okhmatdyt），然後參訪聖索非亞主教座堂，在那裡祈禱片刻。奧赫馬迪特兒童醫院去年7月8日遭到俄羅斯導彈襲擊，當時住院病童有627人。那次襲擊事件造成兩人死亡，其中一人是醫生，並有50人受傷，其中有8名未成年人；受損的建築物包括外科和腫瘤科病房、重症監護室，以及烏克蘭唯一一間血液及腫瘤疾病化驗室。

奧赫馬迪特兒童醫院努力儘快恢復服務。當天在醫院迎接聖座國務卿的有烏克蘭衛生部部長和該醫院院長。後者介紹了醫院的活動和轟炸造成的損毀。樞機在醫院外看了幾處斷垣殘壁，在醫院內探望住院病童，問候並輕撫他們，與其中一名病童說了幾句話，鼓勵他的父母。樞機向醫生和醫護人員表示感謝，與醫院領導層談了該醫院與梵蒂岡耶穌聖嬰兒童醫院的合作。

參訪聖索非亞主教座堂

離開醫院後，聖座國務卿前往基輔聖索非亞主教座堂，受到該教堂博物館事務負責人的歡迎。這座主教座堂從1037年開始建造，是烏克蘭首都和國家統一的千年象徵物。數百年來，這座大殿遭遇過襲擊、劫掠和火災。

這座同時作為博物館使用的主教座堂，在國家的管理下舉行諸多宗教活動，例如在國家重大慶節時舉辦跨宗教祈禱會。由於目前的衝突，聯合國教科文組織去年9月將它列入瀕危世界文化遺產名錄。

聖座國務卿參訪了主教座堂，欣賞歷史悠久的鑲嵌畫。佇立在宏偉的祈禱聖母鑲嵌畫前，詠禱之情油然而生，於是梵蒂岡代表團成員以拉丁語詠唱了《又聖母經》。參訪結束時，樞機在貴賓簿上簽名留念。

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