聖若亞敬和聖亞納是值得效法的教育榜樣

7月26日，教會禮儀紀念童貞榮福瑪利亞的父母、聖若亞敬和聖亞納瞻禮日，聖座主教部部長普雷沃斯特樞機和聖伯多祿大殿榮休總鐸科馬斯特里樞機，在梵蒂岡城國聖亞納堂分別於中午和下午主持了彌撒。他們都強調了祖父母和年長者在年輕人教育中所起的重要和不可替代的作用。

(梵蒂岡新聞網)7月26日聖若亞敬和聖亞納瞻禮日，在梵蒂岡城國的聖亞納堂舉行了兩台彌撒。中午時分，聖座主教部部長普雷沃斯特（Robert Prevost）樞機主持了一台彌撒；下午那台，則由聖伯多祿大殿榮休總鐸科馬斯特里（Angelo Comastri）樞機主持。

父母的教育作用

普雷沃斯特樞機在講道中，把教會當天紀念的耶穌的“祖父母”聖若亞敬和聖亞納與7月28日舉行的祖父母和年長者日聯繫起來。他說：“我們必須看重祖父母和年長者在我們的生命和家庭生活中的重要性。天主願意救世主誕生在一個有信德的家庭中，而被上主稱為救主之母的瑪利亞，也透過她父母的教導懂得了天主的愛。”這“不僅顯示了家庭的重要性，而且特別顯示了父母和祖父母在孩子的教育和基督信仰培育中的重要作用”。

智慧的寶藏

這位主教部部長繼續說道：“教宗多次提醒我們，年長者守護著智慧的偉大寶藏，他們知道透過他們的建議會隨時啟發年輕人的道路，‘年輕人跑得快，而年長者卻識路'。”

最後，普雷沃斯特樞機指出，正如方濟各重申的那樣，“每個家庭都有在世界上應履行的一項使命，應做的見證。特別是我們受洗者，蒙召在我們的生活和家庭中以見證履行宣講的使命，天主的愛為我們提供力量，讓我們共同前行、宣揚福音和救恩、推動真正的和平，在世界上成為耶穌基督的忠實門徒。”

年長者是天主賜予青年的禮物

當天下午，聖伯多祿大殿榮休總鐸科馬斯特里樞機主持了另一台彌撒，他也強調了祖父母及年長者對年輕人的重要價值。他請所有在場參與彌撒的人士呼求聖若亞敬和聖亞納的轉禱，好讓年輕人“了解到年長者的尊貴，並認識到他們不是負擔，而是天主所賜予的禮物”。

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