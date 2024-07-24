帕羅林會晤烏克蘭宗教領袖：對公正的和平抱持信心與希望

聖座國務卿帕羅林樞機7月22日與烏克蘭基督教會和宗教組織理事會成員會晤，重申聖座致力於促使衝突結束：戰爭永遠是失敗，人道主義援助對人們至關重要。

(梵蒂岡新聞網)一個國家飽受兩年半戰爭的痛苦和磨難，但仍對早日實現公正的和平抱持信心與希望。在如此氣氛下，教宗方濟各的特使帕羅林樞機7月22日晚上，在聖座駐烏克蘭大使館會晤了烏克蘭基督教會和宗教組織理事會（UCCRO）的代表。

拒絕戰爭

帕羅林樞機表示，拒絕戰爭是國際法的基本原則之一，“戰爭永遠不能用來解決國際社會存在的問題。戰爭總是失敗”。他“希望這種衝突局勢能盡快結束，和平、公正的和平能夠回到烏克蘭”。帕羅林強調，各宗教組織之間“儘管存在差異，但合作的巨大喜樂”增強了這希望，但最重要的是它必須植根於信仰。他說：“作為宗教領袖，我希望我們今晚一起做出信德的行動。對天主來說沒有什麼是不可能的，我們的信德可以改變現實。”

關注兒童和受困的人

接著，聖座國務卿談到人道援助，說道：“聖座方面致力於從人道主義角度幫助受苦難的烏克蘭人民。”具體的貢獻是克拉耶夫斯基（Konrad Krajewski）樞機代表教宗“為地方居民提供各種援助”。另外，帕羅林樞機也重申聖座努力讓那些被強行帶到俄羅斯的烏克蘭兒童返回家園，並向因戰爭而受困的人提供物質和精神援助，希望他們重獲自由。

梵蒂岡外交建設和平

隨後，教宗的特使談到外交層面的努力。他回顧祖皮(Matteo Maria Zuppi)樞機在基輔、莫斯科、華盛頓和北京的使命時表示：“梵蒂岡外交存在的唯一目的就是幫助建設和平、在失去和平的地方恢復和平，以及防止可能危及和平的衝突。”不要忘記教宗方濟各對這個飽受苦難的國家一再發出的呼籲。

主教和司鐸對團體的重要性

最後，國務卿樞機重點討論了烏克蘭五月生效的徵兵法中的總動員法案。他強調：“聖座的看法是，聖職人員不該參與這總動員。我們需要找到一種方法來豁免他們，這不是為了特權，因為我們都必須做出貢獻，而是因為牧者本身不可拿起武器。如果團體失去了牧人，確實會造成社會內部巨大的損害，因此主教和司鐸有必要留在他們的團體並支持他們的團體。”

在結束會晤前，帕羅林樞機鼓勵在場所有人士“能在工作中，共同努力前行。願上主降福每個人，但願公正的和平快速降臨於烏克蘭，藉著天主的助佑，我們大家正在為此努力工作”。

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