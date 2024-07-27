圖爾克森樞機：在變化的世界中不斷維護兒童的權益

意大利兒童基金會和藍色電話機構為表彰圖爾克森樞機和聖座為保護兒童的權益及打擊人口販運現象所作出的努力，向圖爾克森樞機頒發了國際獎。

（梵蒂岡新聞網）宗座科學院和宗座社會科學院總監圖爾克森（Peter Kodwo Appiah Turkson）樞機，7月25日榮獲對兒童和少年進行研究和探索的兒童基金會和藍色電話機構頒發的國際獎。圖爾克森樞機長期以來致力於維護世界任何一個地區受到侵犯的兒童和少年的權益，尤其從事兩個方面的努力，即讓人權更廣泛地得到肯定，以及打擊人口販運現象。

最大關注

圖爾克森樞機向梵蒂岡媒體解釋說，“兒童、少年處在生命脆弱的階段，他們在這個成長階段接受的培育則很重要”。他們的學習能力非常強，如果被誤導學到負面行為，就會永遠失足。因此，不僅是家庭，社會也要給予他們最大的關注。

不僅是賠償問題

談到未成年人受侵犯問題，圖爾克森樞機表示，受侵犯的經歷是可怕的，受害者的心永遠受到摧殘。他說：“但解決之道不只是經濟賠償，因為金錢並不能治癒這類的創傷。前一陣子我在愛爾蘭也這樣說過：需要靈性上的治癒，而教會能提供這種治癒。聖神的大能是真實存在的，祂施展作為，也能改變事態。”

人工智能，有待發現的邊界

樞機繼續說，教會現在也在人工智能領域投身於保護未成年人和弱勢族群的工作，這是較脆弱族群的權益會被遺忘的邊緣地帶。“人工智能雖使情況變得複雜，但也能提供幫助。這是我們必須學習如何使用的有價值的工具。需要開始將些許道德的東西納入這個技術中，如果我們只想到盈利和金錢，它就會是一個複雜而困難的進程”。

“新規則和新模式”

兒童基金會主席及藍色電話機構創始人卡福（Ernesto Caffo）則提到，“世界需要建立給予支持的新規則和新模式”。不僅如此，“家庭、成年人和孩子本身也該受到一種良好且廣泛的培育，因為他們必須成為未來的主角”。

全球展望

卡福也是聖座保護未成年人委員會的成員，他強烈表示：“必須推出真正的全球政策，正如教宗方濟各所呼籲的。今天，所面臨的挑戰是，能不再以局部的方式來看待問題。舉例來說，我們必須在非洲和南美洲國家加倍努力，因為教會在這些地方以其行動和工作大有臨在。我們必須建立良好的整合能力。”

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