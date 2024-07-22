帕羅林樞機在烏克蘭：讓我們呼求和平的奇蹟

聖座國務卿帕羅林樞機受教宗方濟各的派遣，在烏克蘭別爾季切夫聖母朝聖地主持彌撒聖祭。樞機叮囑信眾「縱使邪惡似乎占上風，也不要失去信賴」；他敦促教會不懈祈禱，求天主皈依人心，使那些遠離祂的道路、淪為傲慢的奴隸、撒播暴力和死亡種子、踐踏其他人作為天主兒女的尊嚴的人，能夠改過向善。

（梵蒂岡新聞網）聖座國務卿帕羅林樞機以教宗特使的身份繼續在烏克蘭的訪問。7月21日，他在別爾季切夫的加爾默羅聖母朝聖地為烏克蘭天主教拉丁禮信眾的全國朝聖活動主持了閉幕彌撒。

樞機在聖座駐烏克蘭大使的陪同下抵達加爾默羅隱修院，在那裡等候他的有烏克蘭當局和外交使團的代表，以及來自國內外的朝聖者。在這座朝聖地，人們懇請聖母轉禱，為這陷入戰爭泥淖將近兩年半的國家，呼求眾所盼望的和平之恩。帕羅林樞機重申了一切為天主都是可能的，並且保證教宗關懷烏克蘭人民，與他們同悲共苦，將他們擁入「他慈父的懷抱」。

一切為天主都是可能的

這台彌撒的講道幾乎都是由利沃夫拉丁禮總教區輔理主教以當地語言宣讀的，帕羅林樞機親口誦念了開頭的問候和結束的加爾默羅聖母禱詞。

講道提及在這個敬禮場所發生的第一個奇蹟。那是1627年，當地執政官季斯基耶維奇（Janusz Tyszkiewicz）與韃靼人作戰，被擄為戰俘。他被鎖鍊綑起來時許諾道，如果獲得釋放，他必會做一件恭敬天主、敬禮聖母的善事。正當他睡著時，幾個不認識的修會會士顯現在他面前，為他的獲釋而祈求天主，懇請聖母轉禱。後來，他一重獲自由，就決定要在別爾季切夫建一座隱修院給他在夢中見到的修會會士，他認出了他們是加爾默羅會成員。教堂於1642年舉行了奉獻禮：主祭台上供奉著雪地聖母像，那是保存在羅馬聖母大殿內的雪地聖母像的複製品，又以「羅馬人民救援之母」的名號廣為人知。這是季斯基耶維奇送的禮物，這幅複製品原先存放在他家中，由於病患在這幅聖像前祈禱後痊癒，時任基輔總主教宣布這是一幅顯奇蹟的聖母像。

求主使撒播暴力種子、踐踏他人尊嚴的人回心轉意

這台禮儀選讀的第一篇讀經講述了厄里亞先知在加爾默羅山上的獻祭。帕羅林樞機由此邀請烏克蘭教會「具有先知性」，鼓勵人們不懈祈禱，「求天主皈依人心，使那些遠離祂的道路、淪為傲慢的奴隸、撒播暴力和死亡種子、踐踏其他人作為天主兒女的尊嚴的人，能夠改過向善」。

「我們確實應當祈求上主，祂是在天的醫生，治癒我們身上的這些致命疾病，以血肉之心換掉如石頭般僵硬的心。」

找不到祈禱的力量時，要信賴天主

教宗特使繼續勉勵道：「當邪惡似乎占上風時，當戰爭的恐怖、無數受害者和大規模毀滅的傷痛使我們對好天主的信心陷入危機時，當我們放下雙臂、連祈禱的力氣也沒有時，我們絕對不要失去對天主的信賴和希望，尤其是在今天。」

樞機籲請眾人注視著被釘在十字架上的主基督：在那個聖週五，當罪過似乎得勝、天主救世人的使命彷彿失敗時，就在那時刻，逾越奧蹟光彩奪目的晨曦綻放出來。死亡沒有最後的話語權，即使我們疲憊到看不見復活的水平線，也不例外。

請聖母轉求，願烏克蘭有個寧靜且確定的未來

講道的最後一段獻給了天主之母瑪利亞。每當我們疲於背負自己的十字架時，她總是在我們身旁，「陪伴我們邁向天主子光榮的復活」。

樞機鼓勵眾人默觀別爾季切夫的天主之母聖像，即指路聖母（Odighítria）。她是溫柔與愛的象徵，是「晨曦的宣報者」、耶穌的宣報者，耶穌是天主之光。聖母是悲痛中的安慰，隨時提供安全的庇護。「讓我們為飽受磨難的烏克蘭人民，向她的聖子獻上懇切祈禱」：「願孩童與青年有個寧靜且確定的未來」。

獻烏克蘭於聖母無玷聖心

彌撒禮成後，哈爾科夫拉丁禮主教宣布將烏克蘭獻給聖母無玷聖心。眾人為所有執政者祈求皈依和啟發，願他們做出睿智的決定；同時也為締造和平的人祈禱，求主賜給他們更多力量。

最後，教宗特使帕羅林樞機代表教宗將一串玫瑰念珠送給朝聖地負責司鐸，象徵「我們大家持續祈禱的努力」。「願聖母幫助我們的意向得以實現，我們的需求和所需得到滿足」。

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