聖座國務卿帕羅林樞機：沒有互信就不可能有和平

聖座國務卿帕羅林樞機7月28日晚間，在羅馬市區的台伯河參加了聖母態像遊行。在遊行活動的間隙，他講到聖座對和平與預防衝突的一貫努力。

(梵蒂岡新聞網)“我很高興這些美好的傳統得以傳承。信德與文化的傳統同樣適用於當今時代。”這是聖座國務卿帕羅林樞機7月28日晚間，出席羅馬市區台伯河聖母態像遊行時所講的一句話。

傳統有助於我們善度當下

帕羅林樞機抵達遊行禮儀現場時，先降福了聖母態像，然後向在場人士講話。他強調：“顯然地，我們必須有自己的根源，因為如今的基礎也必須紮根於過去，紮根於過去美好的事物中。願這些美好的傳統今天能幫助我們善度當下。”

烏克蘭和加沙戰爭：需要互相信任

在聖母態像遊行活動的間隙，聖座國務卿回答了記者有關聖座在國際外交中發揮的作用，以及為和平的艱辛努力這些問題。他強調，聖座一直以來的外交努力，就是“超越派系”，在沒有軍事、政治或經濟利益的情況下致力於和平工作。對“預防衝突”和在衝突爆發時尋求“公正和持久”的解決方案也是如此。

對於烏克蘭和加沙目前的局勢以及為結束戰爭進行談判的可能性，聖座國務卿表達了困惑說：“問題在於信任，就是何時才會有最低限度的相互信任。”最後，他總結道：“我們應祈求上主啟發那些參與這些戰爭的人，確切地說是讓他們能夠與他人進行對話。”

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