輔祭員朝聖活動：面對戰爭和不義，這是合一的經驗

第13屆輔祭員朝聖活動於7月29日至8月3日在羅馬舉行，參與者們於7月30日下午與教宗會面。國際輔祭員聯合會主席霍勒利希樞機在新聞介紹會上強調，將這些孩子聯合起來的唯一承諾，就是“成為和平的建設者”。

（梵蒂岡新聞網）來自20個國家88個教區的青少年在羅馬參加國際輔祭員聯合會（CIM）舉辦的第13屆輔祭員朝聖活動，其主題為“與你在一起”（參閱：依四一10）。參與活動的輔祭員超過5萬人，其中來自德國的就有35000人。此外，還有12000多名義工陪伴者和2千名牧靈人員。

多元性與合一的經驗

7月29日，主辦方舉行記者會，提供這項朝聖活動的一些細節，並表示參與朝聖活動的全體輔祭員7月30日下午6點在聖伯多祿廣場與教宗方濟各相會。國際輔祭員聯合會主席、盧森堡教區總主教霍勒利希（Jean-Claude Hollerich）樞機在記者會上強調，“我們在羅馬相聚，這是喜樂和受祝福的一個極為特別的時刻”。

樞機解釋說，“面對每天傳來的戰爭、受苦及不義的新聞，朝聖活動提供一種體驗多元性與合一的機會，這一切並非預先就可預料到”。將輔祭員們聯合起來的唯一承諾，就是“成為和平的建設者”。

在教會內的活躍臨在

德國主教團青年委員會主席維貝（Johannes Wübbe）主教談到將這些青少年聯合起來的深刻信仰。他說：“我們為他們勇敢的表樣感到驕傲，我們能從他們身上學到很多。在年輕人經常很難積極臨在於教會的時刻，這些輔祭員就是一種光輝的見證。”

國際輔祭員聯合會秘書長克內爾（Tobias Knell）神父談了這次朝聖活動的參與，以及與教宗相會的情況。他說，35位主教正陸續抵達。人數最多的輔祭員團體來自弗賴堡。有鑒於酷熱的氣溫，7月30日將有上百名義工在聖伯多祿廣場上分發五萬瓶水，青年們要在那裡與教宗相會。

神父繼續表示，奧地利、比利時、克羅地亞、法國和德國是參與人數最多的國家。在與教宗的相會中，除了來自林堡教區的樂團表演外，還有一個由 所有參與國家的500 名朝聖者組成的多國合唱團。這是一次旨在促進包容的朝聖活動，因此會特別考慮到殘障孩子的需求。

奧林匹克運動會：歐洲自由社會應尊重基督徒

在朝聖活動介紹會的場外，霍勒利希樞機向記者們評論巴黎奧運會的開幕式說：“我很傷心。我們尊重世界上的多樣性，同時也希望歐洲自由社會尊重基督徒，不做任何傷害他們宗教感情的事。提出這個要求的並不是一個霸道的教會。不把基督徒當作歐洲社會的一部份，這是不能容許的。”

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