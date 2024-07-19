祖父母和年長者日，參與者能獲全大赦

教會於7月28日將舉行祖父母和年長者日，聖座聖赦院將為“本著真正懺悔和愛德精神”參與各項禮儀的年長者和信友頒賜全大赦。病患和照顧他們的人，以及無法走出家門的人，“應在精神上參加宗教禮儀”，也能獲得這份恩寵。

（梵蒂岡新聞網）在第4屆祖父母和年長者日即將來臨之際，聖座聖赦院7月18日公布一道法令，“向滿足所需條件的祖父母們、年長者和全體信徒頒賜全大赦，即為這節日應當辦告解聖事、參與感恩祭及按照教宗的意向祈禱”，參與“在全世界各地舉行的各項宗教禮儀”。本屆祖父母和年長者日將於今年7月28日舉行，主題是：“在我年老時，求祢不要拋棄我”（詠71篇9節）。

這道法令解釋道，施予全大赦，“其目的是為增進信徒的虔誠信仰並獲得靈魂的救恩”，也能“為煉獄靈魂祈禱”，而且信友們若在7月28日“騰出適當的時間去探訪需要幫助的年長者或處於困境的兄弟，如病患、孤獨者、殘障者”，都可獲得全大赦。

另外，法令也說明，“只要承諾脫離一切罪並有意在一旦許可的情況下盡快滿足上述3個條件，患病的年長者，以及協助他們的人和所有因重大原因無法走出家門的信友，將在精神上參與當天的宗教禮儀”，都能獲全大赦，“向仁慈的天主奉獻他們的祈禱、痛苦和自己生活中的苦難，尤其要參與透過傳播媒體將轉播的各項禮儀”。

為使“獲得天主恩寵的機會透過牧靈愛德”更容易實現，聖座聖赦院要求“具有聽告解本分的司鐸們，應以隨時準備好且慷慨的心靈，樂於舉行懺悔聖事”。

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