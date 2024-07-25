聖座：核武器對全人類是個威脅，應始終尋求對話

聖座常駐聯合國日內瓦辦事處觀察員巴萊斯特雷羅總主教在不擴散核武器條約審議會議第二籌備委員會上發言，強調了擔憂核武器經費的增加，以及新科技的危險。總主教表明，裁軍是對全人類的道義責任。

（梵蒂岡新聞網）聖座常駐聯合國日內瓦辦事處及其專門機構觀察員巴萊斯特雷羅（Ettore Balestrero）總主教7月23日在不擴散核武器條約審議會議第二籌備委員會上發言，引用教宗方濟各的話說：「當前的武裝衝突，特別是在烏克蘭的戰爭，提醒人們必須不停尋求對話，以及擁有核武器和其它大規模毀滅性武器等同於增加風險，只會帶來和平的假象。」因此，我們必須承認「核武庫作為軍事戰略工具，本身就是準備拿來使用的」。

對核武器增加的擔憂

巴萊斯特雷羅總主教強調，教宗方濟各再三重申，「製造及擁有核武器是不道德的」。「令人擔憂的是，與核武器有關的軍費支出持續增長，以及口頭威脅可能要使用核武器的次數也增加。如此威脅是對全人類的冒犯」，因為「核武器無疑會造成無法彌補的毀滅性影響，以及前所未有的人命喪亡」。

裁軍的道義責任

這位聖座代表指出，「武器的不擴散和裁軍，不僅是法律義務，更是對人類大家庭每一個人的道義責任」。

有鑒於使用核武器會造成「災難性的人道主義後果，迫切需要恢復誠懇的對話，以制定有約束力的限制」。由於「發射系統與信息科技的進步」，擁有核武器的風險變得更加錯綜複雜，因為「決策和反應的時間縮短」，「使用核武器的可能性」提高。

致力於不擴散核武器

巴萊斯特雷羅總主教最後總結道：「聖座渴望再次表明，她堅信一個沒有核武器的世界是可能的，而且是必要的。」在當前的武裝衝突悲劇中，「我們必須恢復我們同屬於一個人類大家庭的意識」。

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