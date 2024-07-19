倫敦房產案英國庭審結束，聖座：明喬內毫無善意

英國高等法院就倫敦斯隆大道房產交易案的庭審於7月18日結束，雙方律師遞交了結案陳詞。聖座表示：我們是很容易得手的目標，多年來明喬內一直欺騙我們、索要錢財。明喬內的律師聲稱：在房產估價方面，沒有欺詐。

（梵蒂岡新聞網）一方重申「沒有善意」，另一方堅稱「沒有詐欺」：聖座國務院律師團，以及金融家明喬內（Raffaele Mincione）律師團分別在遞交給英國高等法院的結案陳詞中如此表示。這起民事糾紛的訴訟程序於2020年由明喬內提出，今年6月24日起開庭審理，並於7月18日結束庭審，判決預計將於秋天宣布。

明喬內起訴的目的是要得到多份文件來證明他在2018年與聖座國務院進行房產交易時，秉持著「善意」。為此，聖座副國務卿佩納總主教已於今年7月4日、5日和8日在倫敦出庭作證。關於這樁交易案，梵蒂岡法院於2023年12月作出判決，宣判包括明喬內在內的多名被告人有罪。

明喬內律師團：沒有欺詐

金融家明喬內的律師團提交了一份厚達115頁的結案陳詞。他的律師們承認其當事人的特殊風格，說：「他是海盜那一型的。」同時，明喬內的律師團拒不承認聖座遭到詐騙，也否認明喬內提告的舉動是為了影響梵蒂岡的審判。

該律師團稱，如果有人主張自己是詐欺的受害者，他在庭上應該是「兩手乾淨，沒有什麼好隱瞞的。恕我們直言，這不是此案的情況」。

付給托爾奇的款項

明喬內律師團辯駁道，庭上並未了解案情的全貌。他們認為，雖然佩納總主教2018年10月才到梵蒂岡，卻「直接參與了」所有的最終談判，特別是導致付給托爾奇（Gianluigi Torzi）1500萬歐元的部分。

明喬內的律師在法庭上主張，相關的付款證明「與事實不符」。佩納總主教則表示，這是梵蒂岡法官們所判定的「勒索」的後果。

哄抬房價

明喬內的律師團最後指出，有鑒於房產的市值，聖座國務院認為用過高價格買下「空殼」的立論，站不住腳。

他的律師們說：「沒有溢價，沒有意圖欺詐、捏造市值的事，指控托爾奇與斯奎拉切（Nicola Squillace）狼狽為奸的立論基礎自然也就瓦解了。」

聖座國務院的律師團在109頁的結案陳詞中大篇幅地闡明房產溢價的問題。2012年12月，明喬內以1.29億英鎊的價格買下斯隆大道這棟房產，外加800萬英鎊的費用。

聖座的律師團表示，相較於提供給聖座國務院行政辦公室的訊息，這些數字「顯然相差甚遠」。聖座收到的出售提案，粗估價值為2.3億英鎊，收益率是3.75%。

聖座律師團指出，明喬內總是說，「這個估價和那個估價中間會有落差」，英國脫歐造成影響，以及「利率大幅下滑」。事實上，文件表明，「在2013年底到2014年初，利率沒有明顯變化」。明喬內和他的助手們在寫給聖座國務院的多封信件中提供了「誤導判斷」的消息。

托爾奇與明喬內的關係

聖座國務院的律師團進一步闡述了多個元素，以呈現出明喬內與托爾奇的「金融利益有著千絲萬縷」的關係。這兩個人「在一系列其他的業務上互相融資」，而且「因為與卡里傑銀行（Banca Carige）有關的多份協議，兩人都資金短缺、急需現金」。

在這種情況下，聖座國務院是個「很容易得手的目標」，因為「多年來，明喬內一直欺騙並侵吞聖座國務院的錢財」。

媒體公審

接著，聖座國務院律師團在結案陳詞中表明，針對佩納總主教的各種批評是「空穴來風」，有時「沒有道理可言」，卻被媒體渲染。

律師們認為，在英國的「這起民事訴訟缺乏有效且合理的目的」，或者說，「真實的目的」只是為得到一個判決，讓媒體有機會加油添醋。

恢復明喬內的名譽

至於明喬內4年前提告的理由，也就是想要在接受梵蒂岡調查的情況下「恢復他的名譽」，聖座律師們寫道，恢復名譽這個目標目前「不可能」達到，因為梵蒂岡法院一審判決已宣判他有罪。

再者，明喬內自稱，由於聖座國務院的指控所引發的媒體壓力，他遭受了「偏見」，生意受到波及，或是引起盧森堡金融業監督管理委員會（Commission de Surveillance du Secteur Financier）等機構的監管行動。關於這點，聖座律師團指出了不確切之處。

針對盧森堡的監管行動，明喬內自己提供的證人在法庭上供稱，這可追溯到2019年6月，「早在任何新聞報導有關梵蒂岡的調查，甚至是在梵蒂岡的調查啟動之前」，盧森堡方面就已經採取行動。

繼續打官司是「反常」之舉

梵蒂岡法院一審判決明喬內犯了侵吞罪、洗錢罪和私人貪腐罪，但是在他涉嫌嚴重詐欺，以及與斯隆大道房產交易哄抬價格有關的侵吞方面，則是宣判無罪。雖然判決的理由尚未公布，檢察官迪迪（Alessandro Diddi）卻已經表明有意上訴。然而，聖座國務院並未提起上訴。

聖座國務院律師團在結案陳詞中總結道：「因此，明喬內先生在這起官司中能得到的『勝利』，頂多是梵蒂岡法院已經給他的。」事實上，「繼續打官司」會是一件「反常」的事。

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