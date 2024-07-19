聖座傳播部與宗座傳信大學簽署協議，使用統一商標

7月18日簽署了針對傳信大學出版社科學作品編輯管理協議，目的是使整個系統一致回應教會福傳使命的需求。

（梵蒂岡新聞網）聖座傳播部與宗座傳信大學（烏爾班大學）於7月18日簽署協議，為該大學出版社的科學作品提供編輯管理。根據協議，該大學出版的作品將使用傳信大學出版社-宗座傳信大學（Urbaniana University Press-Pontificia Universitas Urbaniana）與梵蒂岡書局出版社（Libreria Editrice Vaticana）的統一商標。聖座傳播部部長魯菲尼（Paolo Ruffini）和宗座傳信大學代表博諾莫（Vincenzo Buonomo ）在協議上簽名。

協議符合《你們去宣講福音》宗座憲章精神

雙方發表的聯合公告指出，這項協議符合《你們去宣講福音》宗座憲章的精神。該憲章第 183 條規定統一“聖座在傳播領域的所有現實”，以便使整個系統一致回應教會福傳使命的需求。

全球傳教觀與跨文化交流

傳信大學出版社繼承了傳信部多語種印刷所的使命，後者早在 17 世紀就具有一種全球傳教觀：事實上，它是“首批以非拉丁文字進行出版的印刷所之一（1671 年出版了《阿拉伯文聖經》），因而面向全球讀者，在傳教動力的促使下跨出了歐洲的邊界”，並為“一種前所未有的跨文化交流和基督信仰信息和知識的傳播”奠定了基礎。

重視東方語言

今天，在日益相互連結的世界中，這項使命比以往任何時候都更具現實意義：傳信大學出版社在其歷史最悠久的期刊《Urbaniana University Journal-Euntes docete》，即創於 1948 年的四月刊物中也刊登了中文作品，並計劃開發其他東方語言，如韓語、日語、越南語和主要在印度使用的康卡尼語，以這些語言進行文化和科學創作。

科學創新

公告最後提到，“基於這項全球傳教使命，並尊重各種文化及其最深層的身份認同”，傳信大學出版社尋求科學創新，而近期《傳信部檔案館中國文獻目錄》的發行就是一項重大貢獻。這部作品的中文文獻對重建基督信仰在中國的歷史提供了具有不可估量的價值。

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