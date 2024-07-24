聖三是慈悲的泉源：教義部為傑諾韋塞收到的訊息放行

聖座教義部長覆函科莫主教，准許傳播馬奇奧朝聖地的靈性經驗。

（梵蒂岡新聞網）關於分辨假定超自然現象的新法令生效後，聖座教義部再次對有關現象予以“放行”。這一次是關於意大利北部科莫省內的馬奇奧（Maccio）朝聖地的靈性經驗，即若亞敬·傑諾韋塞（Gioacchino Genovese）於2000年經由“理性視覺”開始感受到的“至聖聖三奧蹟的活躍臨在”。

傑諾韋塞是個音樂師及合唱團指揮，已婚且有兩個女兒。他做事認真、為人謹慎，從不出頭露面。在經受了這種感覺的5年後，他邀請其他人以朝拜聖體、祈禱和九日敬禮的方式與他分享這個視覺。時任科莫主教科萊蒂（Diego Coletti）對傑諾韋塞的筆記和有關現象進行了初步審核後，授予這個堂區聖堂“至聖聖三慈悲”朝聖地的稱號。

教義部長的覆函

聖座教義部部長費爾南德斯（Victor Manuel Fernández）樞機7月24日公布了他於7月15日寫給科莫主教坎托尼（Oscar Cantoni）樞機的覆函，後者曾請求他根據新法則是否能宣布針對馬奇奧現象的“許可證書”。費爾南德斯樞機在這封得到教宗方濟各批准的覆函中，對傑諾韋塞的筆記作出幾點澄清。

積極成分

在覆函中，聖座教義部部長首先列出傑諾韋塞筆記中存在的積極成分，指出“天主聖三是慈悲的泉源及其完美的實現”，在靈修寫作和教會訓導中都談及“天主或基督的慈悲”。在這層意義上，傑諾韋塞的靈性經驗，與“重新發現至聖聖三在信仰和基督徒生活的中心地位”相符合。在他的筆記中，“一再表達了這個真理，從‘聖三的我們’流露出的慈悲訊息也美妙至極”。

有待澄清的內容

覆函中表示，傑諾韋塞本人也意識到，在他的筆記中有一些表述並不確切，將複數的聖三的“我們”也用於道成肉身的奧蹟，如“我們慈悲……我們道成肉身”（541）。這種表述“不能被接受，應避免它們的傳播，因為它們很容易被詮釋為違反天主教信仰”。

覆函繼續表示，但這“並不表明錯誤貫穿於傑諾韋塞先生的全部筆記。事實上，在筆記的許多處，尤其在隨後的文字中，我們看到將我們引向正確詮釋的成分”。的確，在其它筆記中，可看到：“在道成肉身時，聖三並未取了人性，但在聖言，在道的人性中，我們瞻仰且也觸摸到祂的神性。”（1407）

正確詮釋

教義部部長表示：“我們可以支持從傑諾韋塞先生所述關於‘聖三慈悲’的經驗而來的靈修建議，如果是按照所定的規則來詮釋，如同接受諮詢的各位專家所堅持的那樣，沒有違反教會教義的神學或倫理元素。無論如何，在這些筆記的出版中，必須避免含有混淆語句的文稿。”

主教的法令

傑諾韋塞所收到的訊息，以其象徵性的語言，價值在於設法克服基督學與聖三神學之間的過度分離，邀請人去發現反映在耶穌每一個動作中的“聖三慈悲”。在聖座教義部覆函公布的同時，科莫主教也發表了根據新規則確定“許可證書”的法令。

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