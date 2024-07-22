塔格萊樞機邀請天主教徒分享天主的恩典

美國聖體大會在印第安納州的印第安納波利斯閉幕，塔格萊樞機奉教宗派遣前往主持感恩祭。樞機在講道中呼籲皈依聖體聖事及更新傳教使命。

（梵蒂岡新聞網）聖座福音傳播部代理部長塔格萊（Luis Antonio Tagle）樞機7月21日主日，作為教宗方濟各的特使在美國印第安納州的印第安納波利斯為該國聖體大會主持了閉幕彌撒。他在彌撒講道中省思這次聖體大會的主題“住在我內”（參閱：若十五4），強調耶穌的使命來自天父的恩賜。

樞機表示，“耶穌受父的派遣，成為奉獻給他人的恩典”。在聖體聖事中蘊含著這份恩典，因為耶穌為世界的得救奉獻了自己的體和血。樞機請眾基督徒以恩典的視角看待自己的生命和世界，而不是以純粹成就的眼光來看。

樞機問道：“我們是否從恩典的視野看待我們自己、人和物、工作、社會、事件，以及受造界？”他告誡道，如果失去這個視野，我們就會只追求成就和收益，缺乏傳教熱忱。

離開耶穌的痛苦

塔格萊樞機談到門徒們遺棄耶穌的事實，邀請眾人反思教會的行為是否有時也助長這種背離的情況。他問道：“我們基督的門徒是否也會助長別人離開耶穌？”接著，他說，我們所做的應是深入參與聖體聖事及其轉化的力量。

樞機指出，許多所謂“隱形人”，即窮人、移民、老年人、無家可歸者，以及原住民，“可能感到自己的是外人”。我們應讓他們感到自己是教會團體的一份子。

召叫聖體聖事的使者

塔格萊樞機說，選擇跟隨耶穌的人也必須樂於接受祂的派遣。“我們不應把耶穌留給我們自己。那不是使徒的精神，而是‘自私’”。基督徒應與疲憊的人、迷失的人及需要憐憫的人分享“耶穌的慈愛”。

教宗方濟各的訊息

塔格萊樞機也轉達了教宗方濟各的祝福和祈禱。他說，他來這裡之前收到教宗方濟各的一封信。教宗期望“聖體大會的與會者要充分領會到，他們所領受的來自天上的食糧，即這普世的恩典能與他人分享”。

一次個人經歷

在結束講道前，塔格萊樞機分享了一次經歷。他擔任本堂神父時，看到一位非常熱心的婦女總是在堂裡服務，主日參與每一台彌撒，平日打掃聖堂直到關門時才離開。有一天，“我感謝她的奉獻和她的家人允許她的服務。她的回答令我詫異：‘神父，不必擔心我的家庭。我留在聖堂裡，參與每一台彌撒，因為我不願見到我的丈夫和子女。’”。

塔格萊樞機感嘆道：“朋友們，當司鐸或執事說：‘彌撒禮成’。你們平安去吧，請你們去吧！這就是說，你們應把所聽到、觸到和品嚐到的與他人分享。”

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html