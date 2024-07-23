帕羅林樞機：我將教宗關懷的「實況」帶來烏克蘭

聖座國務卿帕羅林樞機繼續在烏克蘭的行程。他於21日主日下午在基輔大總主教府探訪舍夫丘克大總主教：教會必須具有先知性，為和平舉行熱切的祈禱。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各對烏克蘭表達過千百回的關懷，從三鐘經祈禱活動的窗口，從許多公開接見活動的「窗口」；這在帕羅林樞機的訪問中成了關懷的「實況」。聖座國務卿帕羅林樞機7月21日在烏克蘭訪問時如此表示。當天上午他在別爾季切夫聖母朝聖地主持彌撒聖祭，下午動身前往基輔大總主教府探望烏克蘭天主教希臘禮教會領導人舍夫丘克（Sviatoslav Shevchuk）大總主教。

教宗「極深切的關懷」

烏克蘭在堅忍不拔的信德中尋求每天應對悲慘處境的力量。在此情況下，樞機再次表明他訪問該國的意義。「我所帶來的教宗訊息是關懷。教宗這些年以許多種方式表達了他的關懷」，用了「我們想要使用的那個形容詞」，即：「飽受折磨的烏克蘭」。「教宗自始至終展現出極深切的關懷，與貴國人民同悲苦、共患難」。

樞機強調，他的「實況」臨在為教宗的這份臨在錦上添花。「教宗不僅分擔痛苦，更希望能助他們一臂之力」，以開啟「解決這場戰爭」的道路。

寄希望於天主

接著，帕羅林樞機提到他當天上午主禮的彌撒。「我在講道中說，教會的角色應該具有先知性，符合厄里亞先知的形象。要為和平舉行熱切的祈禱，首先要堅信一切為天主都是可能的，以及縱使我們的希望常會耗盡、有所侷限，我們依然深知，天主遠遠大過於我們本身、大過於我們的心和我們的可能性」。

建設持續進行

此外，帕羅林樞機也分享了他的回憶。有鑒於烏克蘭將近兩年半來遭受到毀滅之苦，這回憶顯得更有意義。樞機曾於2016年訪問過基輔大總主教府，他發現從那時候到今天，大總主教府取得了「長足的進展」。當時這棟建築物的整修工作才剛起步，即使現在還沒完成，卻也取得了重要進展，許多部位，特別是聖堂，進展很大。樞機說：「我很高興看到這些事。」

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