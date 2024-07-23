坎塔拉梅薩樞機年滿90歲：宣講聖言是他生命的首要之務

自1980年以來，方濟各加布遣會會士坎塔拉梅薩神父就一直擔任教宗府講道神師，又因其出版了大量著作而為公眾所熟知。教宗方濟各2020年11月28日擢升他為樞機，他則選擇不被祝聖為主教，繼續其司鐸的身份。1979年，他辭去教職，完全奉獻於服事天主聖言的使命。

(梵蒂岡新聞網)7月22日，方濟各加布遣會會士坎塔拉梅薩（Raniero Cantalamessa）樞機迎來了90歲的生日，他在教宗府擔任講道神師已有44年。教宗方濟各2020年11月28日擢升他為樞機，他請求不被祝聖為主教，繼續保持司鐸的身份。他為各種不同的報紙，包括《羅馬觀察報》在內，撰寫了許多文章而為公眾所熟知，在《羅馬觀察報》上發表的首篇專文是於1976年3月3日。

上主的“召叫”

坎塔拉梅薩出生於阿斯科利皮切諾省（Ascoli Piceno）的科利德爾特龍托（Colli del Tronto），年僅13歲時，即1946年就進入修道院。他講述說“那時聽到上主的召喚，如此清晰從未懷疑過”。他於1958年10月19日晉鐸，並開始在洛雷託聖家聖殿從事使徒工作。後來，他在瑞士弗里堡獲得神學學位，隨後在米蘭天主教聖心大學獲得古典文學專業文憑後，繼續研讀新約聖經學和教父學。之後，在聖心大學任基督信仰根源史教授並擔任宗教學系主任。1975年至1981年擔任國際神學委員會成員，並擔任天主教與五旬節派教會交談代表團成員長達12年之久。

全職講道神師

1979年，坎塔拉梅薩離開了教職，全心投入服務聖言的使命。若望保祿二世教宗於1980年任命他為教宗府講道神師，隨後本篤十六世於2005年、教宗方濟各於2013年均確認了他的這項職務。在將臨期和四旬期，他每週都以教宗府講道神師的身份，為教宗、樞機、主教、神長和修會長上帶領默想。他受邀到世界各地許多國家去演講，也常受其他基督信仰團體邀請。他著書甚廣，主要是基督信仰根源史、教父們的基督論、古代教會中的復活節和其它主題。他出版了大量的靈修著作，這主要是在教宗府講道的結晶。他的許多著作已翻譯成了20多種語言。

自2009年以來，坎塔拉梅薩樞機一直住在奇塔杜卡萊（Cittaducale）的慈愛隱修院。

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