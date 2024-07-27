威尼斯雙年展聖座展館繼續開放參觀、推出新活動

威尼斯雙年展聖座展館持續推出新活動：9月10日將於米蘭意大利畫廊介紹展館《目錄》，其書序由教宗方濟各撰寫。

（梵蒂岡新聞網）設於朱代卡（Giudecca）女子監獄的威尼斯藝術雙年展聖座展館不斷推出新活動。展館主題是「用我的眼睛」，教宗方濟各曾於今年4月28日親自到場參觀，馬爾西利奧藝術（Marsilio Arte）所編撰的《目錄》也是該項目的一部分。

展覽《目錄》9月問世

本屆聖座展館的《目錄》將於9月10日在米蘭的意大利畫廊（Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo）舉辦介紹會，而且將於9月6日起在各大書局上架。

《目錄》開篇便是教宗方濟各的序言，聖座文化教育部部長、聖座展館專員門東薩（José Tolentino de Mendonca）樞機也為此撰文。《目錄》中，克雷馬斯科利（Marco Cremascoli）的照片展現出在監獄裡進行的多個項目，藝術家特勒（Juergen Teller）則捕捉了教宗方濟各4月28日歷史性訪問的畫面。在那次意義重大的活動中，教宗會見了監獄服刑人和多名藝術家。朱代卡女子監獄的服刑人依照自願原則參加了多個工作坊。

《街頭觀察報》特刊

在卡泰蘭（Maurizio Cattelan）與監獄服刑人的合作下，《羅馬觀察報》的月刊《街頭觀察報》推出了特刊，刊登服刑人的創作。

9月25日是舞蹈日，屆時將以閉門形式演出舞蹈家當貝勒（Bintou Dembélé）女士創作的《過渡儀式——獨舞二》（Rite de passage - solo II）的新版本。

電影展的《鴿棚》

此外，在第81屆威尼斯國際電影雙年展的機會上，9月5日上午11點半將在怡東酒店（Hotel Excelsior）放映一部名為《鴿棚》的感人短片。這部短片在威尼斯女子監獄內拍攝，服刑人特別穿上戲服參與。這部短片讓觀眾沉浸在一段內省之旅中，尋求自由的最深層意義。

這些工作坊和座談會依循了聖座展館最初幾項活動的路線。此外，服刑人也接受了培育，成為聖座展館的導覽人員，以他們獨特的觀點陪伴訪客同行。

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