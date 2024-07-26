教宗方濟各：尊重奧林匹克休戰；梵蒂岡運動協會致信：奧運會應具包容性

在巴黎奧運前夕，教宗通過其X賬號呼籲“為解決衝突和恢復和睦”而摒棄武器。梵蒂岡運動協會致函那些將參加奧運會和八月底殘奧會的選手們：體驗並幫助他人體驗一個充滿激情的時刻，在“更快、更高、更強”之外，還應體現“更團結”的價值。

（梵蒂岡新聞網）遊戲有很多種方式。例如戰爭的遊戲，在地球上的許多地方，太多的戰爭遊戲通過殺戮和破壞來發展其“激進主義”。還有大寫的“遊戲”，即那些曾經使戰爭平息的運動會。教宗自1月13日以來一直呼籲奧林匹克休戰，7月25日上午，他更是通過其@Pontifex賬號在X平台上再次提出這一請求：“在世界和平受到嚴重威脅的時候，我熱切希望所有人都能尊重#奧林匹克休戰，希望解決衝突，恢復和諧。願天主光照當權者的良知。”

體育——對話的語言

在奧運會和殘奧會前夕，梵蒂岡運動協會致函參賽運動員，也提到了教宗的這一願望。這些比賽“首先是男人和女人的故事，他們今天無法停止‘碎片化的第三次世界大戰’，但他們建議通過體育對話的語言，這種大眾化的、所有人都能理解的語言，來實現人類更加和睦相處的可能性。”

偉大的接力

梵蒂岡運動協會繼續寫道，“永遠不走捷徑並保持忠誠，奧運會就能成為希望的機會，無論是對於個人還是整個人類的大小問題。是的，奧運會和殘奧會可以成為和平的策略和戰爭遊戲的解毒劑。”重要的是體現“體育的真正價值：激情、包容、兄弟情誼、團隊精神、忠誠、解救、承諾和犧牲”。要知道“體育不僅僅是勝利或失敗，體育是一場從不孤獨的生命旅程。”正如教宗在《和平的遊戲，奧運會和殘奧會的靈魂》一書中所寫的那樣，這是“生命馬拉松中的偉大接力”。

解救的故事

信中繼續指出，重要的是接力棒要一手傳一手，“確保沒有人落單”，並“調整自己的步伐，以配合最後一名選手的步伐”。梵蒂岡運動協會強調，難民隊參加奧運會，與奧林匹克休戰一起，是“整個體育大家庭在黑暗時期提出的和平建議之一”。信中特別問候那些“每天生活在戰爭、貧困、不公正、緊張和恐懼中的人們，他們也試圖努力通過體育帶來的希望堅持下去。教宗方濟各相信：正是他們向我們‘講述救贖、希望和包容的故事’。”

更加親近

梵蒂岡運動協會最後祝願，在巴黎奧運會上，最耀眼的金牌應歸功於“親近”的價值。三年前在東京，古老的奧林匹克格言也被更新，在“更快、更高、更強”之後加上了“更團結”。正如我們傑出的“教練”方濟各所建議的那樣，願這種風格不僅給奧運會帶來創紀錄和優異表現的美好情感，還讓奧運會成為“親近”的盛會。

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