聖座財產管理局2023年收益為4590萬歐元

聖座財產管理局公布2023年財務報表：為教宗使命作出了3790萬歐元的貢獻，資產增加了790萬歐元，未造成聖座財產受損或出售機構房產的情況。

（梵蒂岡新聞網）改善資產管理和服務效率：聖座財產管理局（APSA）秉持這些目標公布了2023年財務報表，監管單位已經予以批准。聖座財產管理局2023年的工作成果包括：取得相當於4590萬歐元的收益，資產成長了790萬歐元，並為支持教宗使命及聖座部會作出了3790萬歐元的貢獻。此前，2022年的貢獻是3227萬歐元。

聖座財產管理局主席皮奇諾蒂（Giordano Piccinotti）總主教解釋道，為這些果實而奮鬥時，我們「堅信必須持之以恆地努力增加收入流、支付各種費用，既不可損害聖座的資產，也不要出售機構房產」。

動產管理

這份財務報表詳細闡述了聖座財產管理局的兩大領域，即動產管理和不動產管理。就動產管理層面，2023年的盈餘相當於2760萬歐元。這項管理的操作原則是不投機、低風險，遵守教會社會訓導。

聖座財產管理局的投資政策依然是在中長期的風險與收益之間取得適當的平衡。有鑒於經濟環境的不明朗，2023年主要採取了防守的態度。

不動產管理

聖座財產管理局直接或經由公司管理在意大利和其它國家的5千多套房產：其中4249套位於意大利境內，依照建築面積計算，92%在羅馬省範圍內。就羅馬市而言，大部分集中在與梵蒂岡城國比鄰的區域，64%的建築面積位於市中心，19%在鄰近區域，17%在郊區。經由公司來管理的不動產則有大約1200套，地點涵蓋了意大利各地，以及倫敦、巴黎、日內瓦、洛桑等地。

財務報表顯示，房產管理的盈餘有3500萬歐元，營業收入達7360萬歐元。需要強調的是，聖座財產管理局致力於追求更高的目標，精進技術工具，同時也與該領域的專業人士合作，以縮短從房產點交到下一次出租之間的時間。

因此，聖座財產管理局與外部合作，但這合作不涉及動產的直接管理，卻僅限於讓清空的房產儘快回到市場。

此外，聖座財產管理局也編撰並完善了新的租賃規章，重新定義了所有條件，對租戶的行為和責任作出規範。公平市價的計算公式也進行了調整，好能獲得更精確、更即時的估值。

聖座財產管理局出租的房產，有19.2%的租金依照自由市場而定，10.4%享有折扣優惠，70.4%免租金。

展望未來

主席皮奇諾蒂總主教闡明，「聖座財產管理局除了全員投入的日常工作以外，也依循教會倫理價值來規劃並推動若干改善措施。2023年期間，我們進一步落實了不動產領域現行的管理計劃；遵循有關合同的新法規，在採購領域採用了新的管理系統；最後，新的租賃規章編撰完成並生效。未來幾年，我們要展開調整資源數量的進程，目的是要實際承擔起管理方面的新責任，因為聖座其它機構將它們的不動產管理託付給了聖座財產管理局」。

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