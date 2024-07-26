聖座傳播部與《諾瓦通訊社》簽訂合作協議

這項合作協議旨在互換消息，並充實國際新聞提供的內容。

（梵蒂岡新聞網）聖座傳播部與《諾瓦通訊社》（Agenzia Nova）簽署了一項相互合作協議，目的是交換資訊內容。聖座傳播部於2015年由教宗方濟各建立，負責管理聖座的整套傳播系統，包括《梵蒂岡電台》、《梵蒂岡新聞網》、《羅馬觀察報》、以及其社交媒體頻道和梵蒂岡媒體的資訊平台。

《諾瓦通訊社》是意大利報導國際政治和經濟時事的重要資訊來源，也包括有關“國家系統”在國際上反映的訊息，其運作是透過以多種語言的編輯製作、分布廣泛的國外記者網絡，以及與眾多國家通訊社簽訂的協議。

由聖座傳播部部長魯菲尼（Paolo Ruffini）與《諾瓦通訊社》社長斯奎蘭特（Fabio Squillante）簽署的協議規定，聖座傳播部可在其所有資訊平台上使用《諾瓦》的多媒體新聞消息，而《諾瓦通訊社》也可在其網站和新聞平台上傳播《梵蒂岡新聞網》關於教宗、梵蒂岡和天主教會活動的多媒體編輯內容。

聖座傳播部編輯主任托爾涅利（Andrea Tornielli）表示：“這項協議將使我們擴大我們關於國際方面的資訊來源，有助於加強我們所提供的新聞內容和深度報導。此時，重要的是尋求關注世界上如此多的艱困局勢，對和平、談判與合作繼續秉持信賴。”

《諾瓦通訊社》社長斯奎蘭特解釋說：“我們對於簽訂這項協議感到非常高興。這將使我們能進一步充實我們在眾所矚目的議題上提供的資訊，尤其為了明年慶祝的禧年。我們也認為，這是肯定了《諾瓦》多年來所建立的權威性。”

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html