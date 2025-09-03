教宗2025年9月祈禱意向：請為我們與一切受造物的關係祈禱

願我們在聖方濟的啟發下，可以體驗到我們與一切受造物相互依存，它們蒙天主所愛，也值得我們去愛和尊重。

上主，祢愛祢所創造的一切， 在祢的溫柔奧秘之外，沒有其他。

每一個受造物，無論多麼渺小， 都是祢愛的果實，在這世界佔有一席之地。

即使是最簡單或最短的生命也被祢的關愛所包圍。

如同亞西西的聖方濟，今天我們也想說： 「吾主，願祢受讚頌！」

透過創造之美， 祢揭示了自己是良善的源泉。

我們向祢祈求： 請開啟我們的眼，好能認出祢， 從祢親近萬物的奧秘中學習， 這個世界遠不只是一個等待解決的問題。

更是一項應滿懷感恩與希望去默觀的奧秘。

請幫助我們在萬物中發現祢的臨在， 這樣，在充分認識這一點時，

我們可以感受並體認到自己對這個共同家園負有責任， 在這裡祢邀請我們關心、尊重和保護 各種形式和可能性的生命。

主，願祢受讚頌！

阿們。

