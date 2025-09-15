教宗促進殘疾人士融入梵蒂岡工作團體

在一道由聖座國務卿帕羅林樞機簽署的諭令中，教宗良十四世批准聖座勞工局委員會關於接納殘疾人士進入聖座工作團體的決議。

（梵蒂岡新聞網）聖座新聞室9月13日公布了一道由聖座國務卿帕羅林樞機署名的諭令，內容關於教宗良十四世批准聖座勞工局委員會關於接納殘疾人士進入聖座工作團體的決議。教宗在2025年8月4日接見帕羅林樞機時，下令頒布這道諭令。

從此刻起，聖座和梵蒂岡城國政府所有單位「秉持接納的精神」促進殘疾人士「融入工作環境」，並且「在必要時候採取適當且特別的措施」，使殘疾的狀況不妨礙其工作。此條文寫在關於員工入職體檢時保護人性尊嚴及其基本權利的規則裡。

此外，此道諭令也對《聖座部會總則》第14條進行了相應的調整，此條文與人員的聘用和任命有關。原本的條文規定，應當確認新進人員「健康狀況良好」。調整後的條文要求由「梵蒂岡城國醫療衛生局確認其身心狀態適合履行職務」。

上述條文的修訂立即生效，以促進殘疾人士融入梵蒂岡各單位。

