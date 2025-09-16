教宗探望奧斯定會士：愛是一切的核心，不要讓傳教精神熄滅

教宗良十四世與參加奧斯定會修會大會的同會會士在宗座奧斯定學院相聚。教宗鼓勵他們重新振奮起在今日“極為需要”的傳教使命，並提醒聖召和培育並非照章處理就好的事，而是一場“靈性的旅途”。隨後，教宗要求協助青年人看到聖召之美，邀請大家“要忠於福音教導的貧窮”。教宗也特別提到新任總會長：“這是一項艱鉅的任務，需要所有人的祈禱。”

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世於9月15日上午前往羅馬宗座奧斯定學院，在那與參與奧斯定會第188屆修會大會的同會會士相聚。隨後，教宗對同會弟兄強調了聖召、培育和愛這三大要點，而其中愛正是一切的核心。教宗叮囑他們不可忘記幾個世紀以來奧斯定會的傳教精神，始終要“熱情與慷慨”地傳教，“關懷當地基督徒團體，並獻身於教育和教學，幫助貧窮者，推動社會與愛德事工”。

重新振作傳教的精神

關於傳教的精神，教宗解釋道：“我們每個人都被召叫去履行傳教的使命。它要求我們為謙遜、單純的喜樂做見證，且具備服務的心志，分享我們被派遣之處民眾的生活。”教宗鼓勵說：“這份傳教精神不應熄滅，因為今天極為需要它。我敦促你們要予以重新振作。”

為新任總會長祈禱

教宗還特別提及新任總會長若瑟·法雷爾（Joseph Farrell）神父，他於9月9日當選，接任結束第二任期的莫拉爾（Alejandro Moral Antón）神父。教宗說：“如此艱鉅的任務需要我們大家的祈禱。請不要忘記這一點。”

內在的生活並非逃避責任

教宗指出：“修會大會是一次寶貴的契機，能讓我們共同祈禱，省思所領受的恩賜、修會神恩的現實意義，以及修會團體所面臨的挑戰與問題。”教宗隨後引用了會祖聖奧斯定關於信仰旅程中內在生活的重要性：“不要離開你的內心，而要回歸你自己內，真理居住在人的內心深處。”（《論真正的信仰》，39，72）

聖奧斯定教導的重要內容之一是，內在生活“既不是逃避個人和團體的責任，也不是逃避天主託付給我們在教會和世界內的傳教使命，更不是逃避一些迫切問題、難題”。教宗解釋說：“回到自己的內心，是為了更有動力和熱情走向使命。”“我們回歸到修會與奉獻生活的泉源，好能將光明帶給上主安排在我們人生旅途中的人們。”

一切的核心就是愛

然後，教宗良談及聖召與培育的主題。教宗首先引用了聖奧斯定的格言：“愛你們將要成為的樣子。”對教宗而言，這是“一個寶貴的指示，尤其是為了避免錯誤地把修會培育想像成一套需要遵守的規則、一些要完成的事情，或是一件直接穿上的成衣”。

教宗接著解釋：“一切的核心就是愛。基督徒的聖召，特別是修會聖召，唯有在感受到某種強烈的吸引、一份能滋養並能滿足人心的愛時，聖召才會誕生。”因此，首先應關注的是“幫助青年發現聖召的美，並去愛因擁抱聖召而可能成為的自己”。聖召與培育並不是照章處理就好的事，而是一場涉及“整個人生歷程的靈性旅途、一場與天主的愛的冒險”。

教宗強調，這份愛也是“極其重要的準則”，即使在神學研究和知識培育層面也亦然。“在認識天主的道路上，人永遠不可能僅憑理性和一系列理論就到達天主那裡”。

最後，教宗勸勉大家注視“天主聖愛無法言喻的恩典”，以便更圓滿地度團體生活和推動使徒工作，把物質、人性和靈性上的財富彼此分享。“讓我們忠於福音教導的貧窮，以之為準則來活出我們的一切所是、運用我們的全部所有，包括工具和架構，為我們的使徒使命效勞。”

