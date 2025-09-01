搜索

2025.08.31 Angelus
教宗三鐘經：生活不該爭先恐後，教會應是練習謙遜的地方

教宗良十四世在三鐘經祈禱活動中省思了主日福音。福音記載，耶穌到法利塞人的家中赴宴時，看見人們爭相要坐上首位。教宗指出，教會是永遠歡迎所有人的家，其座位不是爭奪而來的；我們應當承認我們作為天主子女的尊嚴。

（梵蒂岡新聞網）謙遜是一種不受自己束縛的自由，當我們真正先尋求天主的國和祂的義德時，謙遜便會油然而生。教宗良十四世8月31日在三鐘經祈禱活動中省思主日福音，強調了這一點。

《路加福音》記載，耶穌到一個法利塞人首領的家中赴宴席，發現人們爭先恐後要坐上首位。於是，耶穌用一個比喻來描述祂所見的情景，邀請人們去思考（參閱：路十四1、7-14）。

教宗由此鼓勵教會成為「所有人練習謙遜的地方。換句話說，教會是永遠歡迎所有人的家，其座位不是爭奪而來的，而且耶穌仍會在教會內發言，教導我們祂的謙遜與自由」。

讓我們被基督的話語所撼動

教宗向信友們強調，主日參與彌撒「為我們也意味著聽耶穌說話」，因為「祂樂意作我們的客人，並會向我們描述祂的所見」。教宗敦促眾人「停下來省思，讓我們被天主聖言所撼動，我們心中的優先事項因而受到挑戰。這是自由的經驗。耶穌召叫我們擁有的自由」。

再者，福音中爭奪首位的情況「今天也會發生」。它不是發生在家裡，而是在一些人們認為應該「被關注」的場合，「於是聚會時間最終成了爭先恐後的競爭」。因此，我們務必以耶穌的目光來看待彼此，「重新思索我們是如何經常把生活變成了競爭、為了得到一些認可而焦慮不安、毫無意義地互相比較」。

來自天主的尊嚴和自由

教宗強調，「謙遜」是這段福音事跡的關鍵詞，用以描述自由。「一般來說，自誇的人似乎最在乎的是自己，而就其根本，他相當缺乏自信」。

「但誰若是明白自己在天主眼中極其寶貴，誰若是深深感到自己是天主的子女，他就有一些勝過於自誇的東西，而且有一種自帶光芒的尊嚴。當我們不利用局勢、而是學習去服務時，就會不費吹灰之力、不用計謀便到達首位」。

學習作客人及款待客人

此外，教宗也闡明，耶穌赴宴時，「對傳統進行嚴苛詮釋」的法利塞人「抱持某種懷疑的態度注視」耶穌。儘管如此，「相遇發生了，因為耶穌真的接近他們，沒有當個局外人」，祂「的確懷著尊敬和真誠來作客」，而且避免那不利於「彼此交流」的客套。

教宗對此表示，「款待客人使人的心胸變得更寬大，作客人則要謙遜地進入他人的世界。相遇文化在這些彼此接近的舉動中得到滋養」。

2025 Sep 01, 10:31

《三鐘經》是紀念天主降生成人無限奧跡的經文，每日誦念三遍，即清晨六點，中午十二點和晚上六點聖堂敲響鐘聲的時刻，因此在中文語境中被稱為三鐘經。而三鐘經的拉丁文名為Angelus，取自第一句“上主的天使向瑪利亞報喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一個單詞。《三鐘經》由三條論及耶穌基督降生成人奧跡的短句和三遍《聖母經》組成。在每個主日和重大瞻禮，教宗都會從梵蒂岡宗座大樓書房窗口帶領聖伯多祿廣場上的信眾一同誦念此經文。念經前，教宗會發表簡短的講話，講解當天的讀經；之後，教宗會問候廣場上的朝聖者。從復活節到聖神降臨節，《三鐘經》由《天皇后喜樂經》代替。後者是一篇紀念耶穌基督復活的經文，以三遍《光榮頌》為結尾。

與教宗一起祈禱

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三鐘經

啟：主的天使向瑪利亞報告。
應：她因聖神受孕。
（聖母經一遍）

啟：我是主的婢女。
應：請照祢的話在我身上成就。
（聖母經一遍）

啟：天主聖子降生成人。
應：居住在我們中間。
（聖母經一遍）

啟：天主聖母請為我們祈求。
應：使我們堪當承受基督的恩許。

啟：請大家祈禱：
應：天主求祢把祢的聖寵注入我們心中，我們既因天使的預報，得知祢的聖子降生成人，亦願賴祂的苦難及祂的十字聖架，獲享復活的光榮。因我們的主基督。阿們。

願光榮歸於父、及子、及聖神；起初如何，今日亦然，直到永遠。（三遍）

教宗或宗座降福禮

啟：願主與你們同在。
應：也與你的心靈同在。

啟：願上主的聖名受頌揚。
應：從現在直到永遠。

啟：上主的聖名是我們的助佑。
應：因祂創造了天地。

啟：願全能的天主，聖父，聖子，聖神降福你們。
應：阿們。