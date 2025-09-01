教宗三鐘經：生活不該爭先恐後，教會應是練習謙遜的地方

教宗良十四世在三鐘經祈禱活動中省思了主日福音。福音記載，耶穌到法利塞人的家中赴宴時，看見人們爭相要坐上首位。教宗指出，教會是永遠歡迎所有人的家，其座位不是爭奪而來的；我們應當承認我們作為天主子女的尊嚴。

（梵蒂岡新聞網）謙遜是一種不受自己束縛的自由，當我們真正先尋求天主的國和祂的義德時，謙遜便會油然而生。教宗良十四世8月31日在三鐘經祈禱活動中省思主日福音，強調了這一點。

《路加福音》記載，耶穌到一個法利塞人首領的家中赴宴席，發現人們爭先恐後要坐上首位。於是，耶穌用一個比喻來描述祂所見的情景，邀請人們去思考（參閱：路十四1、7-14）。

教宗由此鼓勵教會成為「所有人練習謙遜的地方。換句話說，教會是永遠歡迎所有人的家，其座位不是爭奪而來的，而且耶穌仍會在教會內發言，教導我們祂的謙遜與自由」。

讓我們被基督的話語所撼動

教宗向信友們強調，主日參與彌撒「為我們也意味著聽耶穌說話」，因為「祂樂意作我們的客人，並會向我們描述祂的所見」。教宗敦促眾人「停下來省思，讓我們被天主聖言所撼動，我們心中的優先事項因而受到挑戰。這是自由的經驗。耶穌召叫我們擁有的自由」。

再者，福音中爭奪首位的情況「今天也會發生」。它不是發生在家裡，而是在一些人們認為應該「被關注」的場合，「於是聚會時間最終成了爭先恐後的競爭」。因此，我們務必以耶穌的目光來看待彼此，「重新思索我們是如何經常把生活變成了競爭、為了得到一些認可而焦慮不安、毫無意義地互相比較」。

來自天主的尊嚴和自由

教宗強調，「謙遜」是這段福音事跡的關鍵詞，用以描述自由。「一般來說，自誇的人似乎最在乎的是自己，而就其根本，他相當缺乏自信」。

「但誰若是明白自己在天主眼中極其寶貴，誰若是深深感到自己是天主的子女，他就有一些勝過於自誇的東西，而且有一種自帶光芒的尊嚴。當我們不利用局勢、而是學習去服務時，就會不費吹灰之力、不用計謀便到達首位」。

學習作客人及款待客人

此外，教宗也闡明，耶穌赴宴時，「對傳統進行嚴苛詮釋」的法利塞人「抱持某種懷疑的態度注視」耶穌。儘管如此，「相遇發生了，因為耶穌真的接近他們，沒有當個局外人」，祂「的確懷著尊敬和真誠來作客」，而且避免那不利於「彼此交流」的客套。

教宗對此表示，「款待客人使人的心胸變得更寬大，作客人則要謙遜地進入他人的世界。相遇文化在這些彼此接近的舉動中得到滋養」。

