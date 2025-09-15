教宗：殉道者是世人和睦共處的酵母

信仰的見證人從不訴諸於武力和暴力，而是擁抱福音的軟弱與溫和。教宗良十四世9月14日傍晚在羅馬城外聖保祿大殿與眾基督信仰教會和團體一起紀念新近殉道者和信仰見證人，在講道中強調這一點。適逢教宗生日，禮儀後舉行了簡短的慶生活動。

（梵蒂岡新聞網）溫和抵抗的信仰見證人與日俱增，殉道者雖然在世人眼裡是「失敗者」，但《智慧書》指出，他們其實「充滿著永生的希望」（參閱：智三4）。教宗良十四世9月14日、光榮十字聖架慶日在城外聖保祿大殿與眾基督信仰教會和團體代表一起為21世紀新近殉道者和信仰見證人舉行紀念活動，並在深入的省思中指出這一點。當天約有4千名信友參加了這個禮儀

福音軟弱且溫和的力量

永生的希望與禧年的希望相交織，並預示了「沒有武裝的希望」。教宗表示，「在一個充滿仇恨、暴力和戰爭的世界裡，他們的蒙難持續傳揚福音」。

「那是一份充滿著永生的希望，因為即使他們的肉身遭到殺害，卻沒有人能平息他們的聲音，或者抹去他們獻出的愛；那是一份充滿著永生的希望，因為他們的見證流傳下來，有如善勝過於惡的預言。是的，他們的希望就是沒有武裝的希望。信仰的見證人從不訴諸於武力和暴力，而是擁抱福音的軟弱與溫和」。

教宗在十字架前 (@Vatican Media)

愛比死亡更有力量

在進堂詠中，教宗和其他基督信仰教會和團體的代表一起走向聖保祿大殿的祭台。在慶祝光榮十字聖架這一天，教宗跟隨著十字架前行，緬懷最近25年為了忠於基督而失去生命的人，例如1980年在舉行彌撒時遇害身亡的聖羅梅洛（Oscar Arnulfo Romero）總主教。

聆聽了有關真福八端的福音後，教宗在講道中向在場眾人致以「和平的擁抱」。他強調，「這些大膽為福音效勞的僕人和信仰的殉道者明顯地表現出『愛比死亡更有力量』」，如同聖若望保祿二世在兩千年大禧年所說那樣。

獻油燈於十字架下 (@Vatican Media)

注視十字架

教宗表示，殉道者是「定睛注視十字架上耶穌的弟兄姊妹」，耶穌在苦架上「為我們展現了天主的真面容、祂對世人的無限憐憫；祂承擔起世界的仇恨和暴力，與所有受侮辱和壓迫者命運與共」。今天，「在艱難處境和敵視環境中」那個壓迫依然存在，男男女女正是在這種背景下繼續背著同樣的十字架。

他們當中「有女人也有男人，有男女會士也有平信徒和司鐸。他們為了忠於福音、正義的使命、宗教自由的奮鬥，以生命付出代價」。教宗由此談到了美國斯坦（Dorothy Stang）修女、伊拉克加色丁禮甘尼（Ragheed Ganni）神父和聖公會托菲（Francis Tofi）修士的事跡。

此外，教宗也引用了2015年3月15日在巴基斯坦拉合爾天主堂遇襲事件中身亡的男孩馬西（Abish Masih）的遺願，也就是他生前在筆記本裡寫的：「讓世界變成一個更美好的地方。」

教宗說：「但願這個男孩的夢想能激勵我們勇敢地為我們的信仰作見證，一起成為世人和平及友愛共處的酵母。」

講道結束後，禮儀以真福八端為主軸，以不同語言引用幾位殉道者的話語。每一端結束時，都在祭台前的十字架下方獻上一盞點燃的油燈。

教宗慶生會 (@Vatican Media)

教宗慶生會

聖座新聞室表示，禮儀結束後，教宗在聖保祿大殿的祭衣室問候了其他基督信仰教會和團體的代表。然後，教宗在畫作收藏廳與樞機等人交談，樞機團團長雷（Giovanni Battista Re）樞機在那裡向教宗致以生日祝福。

當天適逢普雷沃斯特教宗70歲生日。在簡短的慶生會過後，教宗才離開聖保祿大殿，返回梵蒂岡。

