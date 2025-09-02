教宗：願烏克蘭常保持活潑的望德

教宗良十四世在致塞佩樞機的信函中，邀請大家為正在受戰爭蹂躪的烏克蘭祈求和平的恩典。9月6日，塞佩樞機將代表教宗在利沃夫出席哈利奇教省總主教區成立650週年慶典。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世今年7月任命那不勒斯榮休總主教塞佩（Crescenzio Sepe）樞機為特使，代表他於9月6日在利沃夫（Leopoli）出席哈利奇教省總主教區（Metropolia di Halić）成立650週年慶典。為此，教宗致函塞佩樞機，希望塞佩樞機能夠把他的愛和關懷帶給“所有參與此慶典的基督徒和善心人士”。

在這封用拉丁文寫成的信函中，教宗指出，“烏克蘭正在經歷極其艱難的時期”。值此時刻，教宗邀請烏克蘭教友“用心去遵守愛的誡命，不論是在家庭，還是在公共生活中”，並“在日常生活中培養活潑的望德”，同時“懇切地向天主祈求和平的恩典”。

哈里奇教省總教區成立於650年前，後來改名為天主教拉丁禮利沃夫總教區。慶祝典禮將在利沃夫的聖母升天主教座堂舉行。

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html