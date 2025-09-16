教宗主持禧年祈禱禮儀：在堅定扎實的信德中找到安慰

教宗良十四世為禧年安慰活動主持祈禱禮儀，邀請所有生活艱難或失去摯愛的人常懷信德，不讓傷痛滋生暴力，卻要併發出寬恕之愛。

（梵蒂岡新聞網）大約9千名朝聖者於9月15日痛苦聖母瞻禮聚集在聖伯多祿大殿參加禧年安慰活動。此活動特別面向所有生活艱難、失去摯愛或者格外痛苦的人。為此，教宗良十四世於當天傍晚5點為朝聖者主持祈禱禮儀。

兩名作見證的婦女在禮儀中講述了她們痛失摯愛的經歷。美國婦女佛利（Diane Foley）的兒子於2014年遭自稱伊斯蘭國的恐怖份子殺害，這名母親分享了她的信仰歷程，以及如何與兇手修和的經驗。意大利婦人蒙塔尼諾（Lucia Di Mauro Montanino）的丈夫在那不勒斯做保安時，慘遭少年幫派份子殺害，但她強忍著悲痛去監獄陪伴兇手成長，試圖打破暴力的惡性循環。

教宗在講道中表示，面對戰爭和日常生活中的悲苦，人們需要安慰和慰藉。「在黑暗時刻，天主不會讓我們孤獨無助。相反地，正是在逆境中，我們更加應該對從不遺棄我們的救主充滿希望」。

教宗指出，受苦的人希望從他人身上找到安慰，卻往往失望。「這時候或許只剩下眼淚，甚至是流不完的眼淚」。教宗鼓勵大家不要以眼淚為恥，因為「眼淚是一種語言，它表達出受傷心靈的深切情感。眼淚是央求憐憫與安慰的無聲吶喊」，更重要的是它能「釋放並淨化雙眼、情感和思想」。眼淚這種語言表達出「我們的人性雖然軟弱並受到考驗，但它蒙召得到喜樂」。

在痛苦中，我們或許會問，天主為何讓邪惡存在。對此，教宗邀請眾人以聖經來幫助自己從質疑進入到信德。「在聖詠中，質疑成了抗議、埋怨，以及呼求天主賜下祂所許諾的正義與和平。在教會內，我們尋求耶穌，祂是天主來接近我們的橋樑。因此，當我們的信德扎實且堅定時」，我們便會得到安慰。

接著，教宗指出，佛利女士和蒙塔尼諾女士的見證傳達了一個道理，即：「傷痛不應該導致暴力。」這是因為愛可以克服仇恨。寬恕讓我們在世上預先品嚐到天國的滋味，打破惡性循環，並且以天主的慈悲為基礎建設正義。

教宗說：「教會的某些成員不幸地讓你們受到傷害，她今天與你們一起跪在聖母瑪利亞前。願我們人人都效法聖母那樣溫柔地守護最弱小者！」

教宗邀請每一個人讓天主來安慰自己的傷痛，而不是依靠自己的意志力。「我們那些被死亡姊妹帶走的摯愛不會消失在虛無縹緲之間。他們的生命屬於上主，耶穌善牧會擁抱他們，將他們緊緊抱入懷中，而且有朝一日會將他們還給我們，使我們有分於永恆的福樂」。

此外，教宗也提到我們時代的集體苦難，例如：暴力、飢餓和戰爭，這一切給無數百姓造成極大的痛苦。在這一切磨難中，我們確信，天主必會啟發人心來出手相助、給予安慰，並且締造和平。

