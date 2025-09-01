教宗譴責武器氾濫，為明尼蘇達州校園槍擊案遇難兒童祈禱

教宗良十四世在誦念完主日三鐘經後發出了多個呼籲。教宗特別提及8月27日發生在美國明尼蘇達州校園槍擊案悲劇，籲請大家為遇難的兒童祈禱，並呼籲停止訴諸武器。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世在誦念完主日三鐘經後，用英語發出強烈呼籲，要求停止武器的濫用。

8月27日在美國明尼蘇達州一所天主教學校發生一起悲慘的槍擊案。一名青年向正在參與課前彌撒的學生開槍，造成兩名年僅8歲和10歲的兒童死亡，另有15人受傷，隨後這名青年吞槍自殺。

教宗邀請為這些年輕的受害者祈禱，以及為每天去世的無辜孩童祈禱：“我們為發生在美國尼蘇達州學校彌撒中悲劇槍擊案的受害者祈禱，也為每天在世界各地無數被殺害和受傷的兒童祈禱。”教宗接著表示：“我們懇求天主，終止這場正在淤染我們世界大大小小的武器瘟疫。願我們的母親瑪利亞，和平之後，幫助我們實現依撒意亞先知的預言：願眾人都把自己的刀劍鑄成鋤頭，將自己的槍矛製成鐮刀。(依二4)”

