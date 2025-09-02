教宗良十四世10月禮儀活動安排

教宗禮儀處公布了教宗良十四世10月禮儀活動安排。

（梵蒂岡新聞網）教宗禮儀處9月1日公布了教宗良十四世10月的禮儀活動安排。

在希望的禧年氛圍下，教宗良十四世10月將於聖伯多祿廣場舉行多台彌撒。月初5日、常年期第27主日，教宗將於當天上午10點半在聖伯多祿廣場為禧年傳教界和移民者活動主持彌撒。四天後，9日星期四，上午10點半，教宗將在聖伯多祿廣場為禧年奉獻生活慶祝活動主持彌撒。

10月12日主日、常年期第28主日，教宗將於上午10點半在聖伯多祿廣場為禧年聖母靈修慶典主持彌撒。

10月19日主日，常年期第29主日，在世界傳教節當天，上午10點半，教宗將在聖伯多祿廣場為7位真福舉行封聖大典。在這7位真福中有兩位殉道者，他們是：亞美尼亞的總主教馬洛陽（Ignazio Choukrallah Maloyan），在1915年的滅族屠殺期間死亡；巴布亞新幾內亞的平信徒圖羅特（Peter To Rot），1945年不顧日本軍隊的禁令，繼續使徒工作而被殺。他將是巴布亞新幾內亞的首位聖人。

此外，將榮列聖品的還有波利尼（Vincenza Maria Poloni）修女，維羅納慈悲修女會的創始人；馬蒂內斯（Maria del Monte Carmelo Rendiles Martínez）修女，耶穌婢女會的會祖；特龍卡蒂（Maria Troncatti）修女，母佑會的成員。

還有兩位平信徒也將榮列聖品，一位是委內瑞拉人埃爾南德斯（José Gregorio Hernández Cisneros），在俗方濟各會的成員，被稱為“窮人的醫生”，他不只為窮人治病，甚至為他們支付醫藥費；另一位是隆哥（Bartolo Longo），龐貝玫瑰經聖母朝聖地的創建者，在意大利，甚至在全世界深受愛戴。

10月26日主日、常年期第30主日上午10點，教宗將在聖伯多祿大殿為世界主教會議工作小組和各類參與機構主持禧年彌撒。這些小組或成員隸屬於司鐸諮議會、牧靈委員會、經濟委員會。

最後，10月27日星期一，下午5點半，教宗將在聖伯多祿大殿為宗座大學的學生主持彌撒。

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html