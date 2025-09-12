教宗：主教是勇敢宣講福音的僕人

近一年獲祝聖的主教本月份在梵蒂岡參加新主教培訓課程。教宗良十四世指出新主教們當下面臨諸多文化與社會的挑戰，並強調務必要根據不同的情況，秉持多樣且有創意的使徒風格來履行牧職。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世於9月11日在世界主教會議廳接見了參加新主教培訓班的主教們。這192位來自五大洲的主教們在過去一年內新被祝聖，從9月3日起在梵蒂岡參加由聖座主教部和聖座福音傳播部共同舉辦的新主教培訓班。教宗在對話的氣氛中接見了他們，講話內容圍繞著主教的身份。教宗表達了他自己，以及其他被選為主教者的心聲：“或許你們當中有人仍在問：為什麼是我蒙揀選？至少我自己現在這樣問。”

主教是天主和祂子民的僕人

教宗首先提醒在場的主教們一件既簡單卻並非理所當然的事：“你們所領受的恩賜不是為了你們自己，而是為了福音事業而效勞。主教是僕人，主教蒙召為天主子民的信仰而服務”。

教宗指明，要成為福音的宣講者，必須具備“內在的自由、神貧，以及那出自愛的服務意願，以此來實現跟耶穌一樣的選擇”。這樣的行事方式不是在權勢上表現出來，而是在“天父的愛中，是祂召叫我們與祂共融”。隨後，教宗良引用方濟各教宗多次提到的：“我們唯一擁有的權威就是服務，一種以謙卑為本的服務。”

關切現況的關懷風格

關於謙卑、關懷的服務，教宗良再次引用方濟各教宗的話，重申關懷天主子民的方法是“張開我們的雙手去撫慰與安慰；傳揚福音的聖言，而非我們自己的話語，以此為世界傅上油膏；以及我們的心要與弟兄姐妹們同憂苦共喜樂”。教宗良邀請大家自問“做天主子民信仰的僕人”是什麼意思。

“我們的牧職依照基督的肖像根植於服務的精神。擁有這種認知固然是重要且必要的，但仍不足夠。我們在履行牧職時，還需要秉持使徒的風格，在牧靈關懷和管理上採取不同的形式，懷著宣講福音的渴望，並且根據你們將要面對的具體情況，運用多樣且富有創意的方式。”

主教們面對的挑戰

隨後，教宗的目光轉向當下，邀請主教們關注信仰危機和傳播信仰的困難。教宗指出，這些現況“邀請我們重新找回熱情與勇氣去宣講福音”，同時也不應忘記“那些看似遠離信仰卻回來叩響教會大門的人，以及在靈修上有所渴求，但在常見的牧靈建議中，找不到合適語言和形式的人”。

教宗還強調，“此外，我們也不應該忽視其它涉及文化與社會層面的挑戰，這些挑戰與我們每個人息息相關，尤其影響到某些地區”。例如：戰爭與暴力的悲劇、貧窮者的痛苦、人類對手足情深與世界團結的渴望，以及攸關生命價值的倫理挑戰等。

與民同在的牧人

對教宗良來說，教會的使命十分明確：教會應當關懷、接近所有人，時刻準備著分擔眾人的痛苦、與他們一同喜樂。教宗勉勵新主教們說：“教會派遣你們作有愛心、細心的牧人。這樣的牧人懂得與人分享旅途、疑問、焦慮和希望，並且渴望成為司鐸和信仰內弟兄姊妹的引導者、父親與弟兄。”

最後，教宗承諾為他們祈禱。“但願你們永不缺乏聖神的風，也願你們蒙祝聖的喜悅，如同芬芳的香氣，飄散到你們將要服務的人身上”。

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html