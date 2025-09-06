教宗為願祢受讚頌莊園主持啟用禮：我們蒙召照料萬物

教宗良十四世在岡道爾夫堡為願祢受讚頌莊園主持啟用儀式，稱該莊園有如「希望的種子」，為生態皈依樹立榜樣。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世9月5日週五下午在羅馬近郊岡道爾夫堡為願祢受讚頌莊園主持啟用儀式。該項目最初是方濟各教宗的構想，它融合了靈修、教育、歷史、大自然、藝術和可續持發展的創新，見證出教會致力於照料受造界和最弱小者。

教宗當天下午從莊園的大門進入，受到職員們的熱烈歡迎。他走在林蔭大道上，問候職員及其家屬，然後搭上敞篷電動車。電動車是該項目致力於可持續交通的記號。

教宗先造訪了莊園內歷史悠久的聖母小花園，他今年7月初在那裡首次以照料受造界彌撒經文主持了感恩祭。教宗跪在聖母像前祈禱片刻，然後繼續驅車穿越花園和古跡，在多處停下來問候園丁及其家屬，感謝他們照顧莊園和裡面的3千多種植物。

接著，教宗停留在水池前餵錦鯉魚，欣賞池內的睡蓮和花園美景。看到花園裡用多種植物拼成的宗座牧徽及格言，教宗便走上台階，仔細觀賞圖案。到了運用生物動力法經營的葡萄園，教宗下車問候農場工人，降福動物，其中包括幾匹駿馬。這一切彰顯了整體生態要同時照顧受造物和人。

在玻璃溫室裡的聖道禮儀

當天最重要的活動便是莊園的啟用典禮。教宗來到一座新建的玻璃溫室，它是一棟實現淨零能源消耗的多功能建築，發揮該莊園的心臟作用。它也是願祢受讚頌高等培育中心的總部，用於舉辦以生態可持續發展為主題的各種活動。教宗在那裡主持聖道禮儀和降福儀式，歌唱家安德烈·波切利和他的兒子則以歌聲伴隨著眾人的祈禱。

教宗在講道中省思了禮儀選讀的福音章節（參閱：瑪六26-33），重申耶穌邀請我們「仰觀天空的飛鳥」、「觀察田間的百合花」。教宗說，每個受造物都在天主的計劃中扮演了重要且獨特的角色，而且天主看了認為樣樣都好（參閱：創一1-29）。

「照料受造界真的是每一個人的聖召。」教宗強調了這點，並指出，「我們是受造界中的受造物，而非造物主」。

因此，願祢受讚頌莊園旨在實現「天主化工的保護者」這項使命（參閱：《願祢受讚頌》通諭，217號）教宗闡明，這是一項「艱辛卻美妙、迷人的任務」。

與此同時，「願祢受讚受莊園也是希望的種子，方濟各教宗將它當成遺產留給了我們」。那顆種子會「結出正義與和平的果實」（《第十屆照料受造界祈禱日文告》）。

為萬物祈禱

禮儀結束之際，眾人齊心為萬物祈禱，懇求天主喚醒每個人的感激之情，啟發領導者去促進公共福祉，讓世人更加下定決心去保護生命，並且為「正義、和平、愛與美的國度」做準備。

