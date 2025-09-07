教宗良十四世封聖彌大典撒講道全文

“皮耶·喬治和卡洛二人，都通過簡單而人人可行的方式培養了對天主與弟兄的愛：每日參與彌撒、祈禱，尤其是朝拜聖體”。教宗良十四世在封聖大典上強調了這兩位年輕人在平凡的日常生活中走成聖道路的秘訣。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世9月7日主日在聖伯多祿廣場主持封聖大典，宣布兩位青年的楷模弗拉薩蒂和阿庫蒂斯為聖人。以下是教宗在封聖彌撒大典中的講道全文：

親愛的弟兄姐妹們，

在第一篇讀經中，我們聽到一個提問：“（上主，）祢若不賜予智慧，從高天派遣祢的聖神，誰能知道祢的旨意？”（智九17）。我們是在兩位真福青年皮耶·喬治·弗拉薩蒂（Pier Giorgio Frassati）與卡洛‧阿庫蒂斯（Carlo Acutis）被冊封為聖人之後聽到這句話的，這實在是天主的聖意。事實上，在《智慧篇》中，這句話正是出自一位和他們一樣的年輕人，撒羅滿王。他的父親達味去世後，撒羅滿意識到自己擁有許多東西：權力、財富、健康、青春、美貌、王國。然而，正是因為擁有如此豐富的條件，他心中湧起了一個提問：“我該怎麼做才能不失去任何東西？”他明白，找到答案的唯一途徑就是向天主祈求更大的恩賜：祂的智慧，以便瞭解祂的計劃並忠實地遵循。他意識到，只有這樣，每件事才能在天主的宏偉計劃中各得其所。是的，人生最大的危險就是偏離天主的計劃而虛度光陰。

在福音中，耶穌也向我們講述了一個需要全然投入的計劃。祂說：“若不背著自己的十字架，在我後面走，不能做我的門徒。”（路十四27）；又說：“你們中不論是誰，如不捨棄他的一切所有，不能做我的門徒。”（同上33）。祂召叫我們毫不猶豫地投入祂向我們提出的冒險，以那來自祂聖神的智慧和力量前行；而我們只有在擺脫自我、放下我們所執著的事物與觀念，聆聽祂的話語時，才能回應這個召叫。

歷代以來，許多青年都要面對這樣的抉擇。想想亞西西的聖方濟各，他像撒羅滿一樣，年輕、富有，渴望功名利祿。為此他奔赴戰場，期盼被封為騎士，滿載榮譽。但在途中，耶穌顯現給他，使他反思自己正在做的事。他回到內心深處，向天主提出一個單純的問題：“主啊，祢要我做什麼？”從那一刻起，他轉變方向，開始書寫一段全然不同的歷史：那就是我們熟知的、光輝燦爛的聖德史。他為追隨主而放下一切（參見：路十四33），選擇貧窮的生活，把對弟兄的愛，尤其是對最弱小者的關懷，置於父親的黃金、白銀和華美錦緞之上。

我們還能提到多少聖人聖女啊！有時我們把他們描繪成偉大的人物，卻忘記了，他們的一切，其實都是從年輕時對天主回答的一個“是”開始的，他們全然奉獻了自己，毫無保留。聖奧斯定曾講述過，在他人生的“曲折糾結的十字路口”，內心深處有個聲音對他說：“我要的是你。”就這樣，天主為他開啓了一個新方向、一條新道路、一種新的邏輯，使他的人生毫無虛度。

在這樣的背景下，今天我們注視聖皮耶·喬治·弗拉薩蒂和聖卡洛‧阿庫蒂斯：一個是二十世紀初的青年，一個是當代的少年，兩人都深愛耶穌，並隨時準備為祂奉獻一切。

皮耶·喬治通過學校和教會團體，如公教進行會、聖味增爵濟貧會、意大利大學生聯合會（FUCI）、多明我會第三會，遇見了主，並在祈禱、友誼和愛德中，以基督徒的生活喜樂作了見證。他的朋友們常看到他推著滿載救濟物資的小車穿梭於都靈街頭，便戲稱他為“弗拉薩蒂運輸公司”！即使在今天，皮耶·喬治的生命為平信徒的靈修生活仍是一盞明燈。對他來說，信仰從不是一種私人的虔敬：在福音力量的推動下，以及對教會團體的歸屬感，他慷慨地投身社會，在政治生活中發揮作用，並熱忱地服務於窮人。

至於卡洛，他是在家庭中遇見耶穌的，這要歸功於他的父母安德肋（Andrea）和安多尼婭（Antonia）——今天他們與兩個孩子芳濟加（Francesca）和彌額爾（Michele）也在場——，然後在學校裡，尤其在堂區團體內舉行的聖事中，也遇見了耶穌。他就是這樣成長的，在童年和少年時期自然地將祈禱、體育、學習和愛德融入日常生活。

皮耶·喬治和卡洛二人，都通過簡單而人人可行的方式培養了對天主與弟兄的愛：每日參與彌撒、祈禱，尤其是朝拜聖體。卡洛常說：“面對太陽，人會曬黑；面對聖體聖事，人會成為聖人！”他還說：“憂傷是注視自己，喜樂是注視天主。皈依無非就是將目光從低處轉向高處，只需一個簡單的眼神轉動。”對他們來說，另一件至關重要的事就是常辦告解。卡洛寫道：“我們唯一真正需要害怕的就是罪。”他驚嘆道——這些都是他的話——“人們對自己身體的美麗那麼在意，卻不關心自己靈魂的美麗。”最後，兩人都對聖人和聖母懷有極大的敬愛，並慷慨實踐愛德。皮耶·喬治說過：“在窮人和病人的身邊，我看到一種我們沒有的光。”他稱愛德為“我們信仰的根基”，並且像卡洛一樣，尤其通過具體的小行動來實踐愛德，往往是默默無聞的，正如方濟各教宗所稱的那種“‘鄰家’的聖德”（《你們要歡喜踴躍》宗座勸諭，7號）。

即便疾病侵襲，奪走了他們年輕的生命，這也沒有阻止他們去愛、去把自己奉獻給天主、去讚美祂，並為自己和眾人祈禱。皮耶·喬治有一天說過：“死亡的那一天將是我生命中最美好的一天”；而在他最後一張照片上，他正攀登蘭佐山谷的一座高山，面容朝向頂峰，他寫下：“向上攀登”。同樣，更年輕的卡洛也喜歡說，天堂一直在等待著我們，而熱愛未來，就是在今天奉獻出我們最好的果實。

親愛的兄弟姐妹們，聖皮耶·喬治·弗拉薩蒂與聖卡洛‧阿庫蒂斯，正向我們所有人，尤其是青年人，發出一個邀請：不要虛度此生，而要把它導向高處，使之成為一件傑作。他們用自己的話語鼓勵我們：卡洛說過，“不是我，而是天主”；皮耶·喬治則說，“若你以天主為你一切行動的中心，你就必能走到終點。”這正是他們成聖最簡單而有力的法則。同樣，這也是我們蒙召要追隨的見證，好能充分享受生命，並在天國的盛宴中去迎見上主。

