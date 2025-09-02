教宗：協助、接納、促進是愛德基本且互補的面向

教宗良十四世提醒聖方濟各濟貧會成員，促進的意義是「不求回報、不強加條件的無私付出」，只願受惠者在各方面都有所成長，繼續他的人生旅途。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世9月1日在梵蒂岡接見了米蘭聖方濟各濟貧善會成員。該善會始於可敬者科爾蒂諾維斯（Cecilio Maria Cortinovis）修士的善心，這位方濟各加布遣會士在米蘭的一間會院看守門房，對上門求助的窮人動了憐憫的心，便在恩人的協助下開始濟貧工作。現在該善會每年為超過3萬人提供餐食、衣物、醫療照護和援助。

教宗接見該善會成員時，闡述了他們組織章程所載明的三大幅度，即：協助、接納和促進。教宗稱之為「愛德基本且互補的面向」。

教宗首先解釋道，「協助意味著臨在於鄰人有需要的地方」。因此，該善會成立將近70年以來，為求助者提供了各式各樣的服務，其數量和多樣性令人嘆為觀止。例如：食堂、衣物、盥洗設施、門診、心裡援助、工作諮詢等等。他們每年照顧的人數超過3萬人。

接納則是「在自己的內心和生活中為他人騰出空間、付出時間、予以聆聽、提供支援，並為他們祈禱」。這是「注視雙眼、緊握雙手」的態度，它「催促我們在各自的生活環境中營造家庭的氣氛」。

至於促進的層面，教宗指出，這關乎「無私地付出、尊重人的尊嚴，以及純粹為了所遇到的人的益處而照顧他，不求回報、不強加條件，只願受惠者各方面的潛力都能有所成長，繼續他的旅途」。教宗強調，「這正是天主對我們每個人所做的。祂為我們指出道路，提供走這條路所需的一切幫助」，而祂同時也給予我們自由。

教宗最後向在場眾人表示感謝，並鼓勵他們活出愛德，關注近人的全面福祉。

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html