亞美尼亞教會領導人卡雷金二世拜訪教宗良十四世

教宗良十四世9月16日在岡道爾夫堡接見了卡雷金二世宗主教。宗主教邀請教宗訪問亞美尼亞，也強調了和平的必要性。

（梵蒂岡新聞網）亞美尼亞宗徒教會最高領導人卡雷金二世（Karekin II）宗主教9月16日上午前往岡道爾夫堡教宗夏宮，拜見教宗良十四世。這一次是卡雷金二世自25年前當選後拜訪的第四位教宗。

會晤的氣氛“友好、親切，其間討論了一些教會問題，亞美尼亞宗主教重點談到阿爾察赫的亞美尼亞人的處境”。埃奇米阿津亞美尼亞宗徒教會駐聖座代表巴薩米安（Khajag Barsamian）總主教向梵蒂岡電台-梵蒂岡新聞網亞美尼亞編輯部門作了上述表示。

巴薩米安總主教繼續解釋，宗主教邀請教宗訪問亞美尼亞。雙方在會晤中強調了和平的必要性，正如卡雷金二世所強調的，一種基於正義的和平。

拜訪聖部，到方濟各教宗墓前祈禱

之後，卡雷金二世宗主教及此行的代表團全體人員來到梵蒂岡，與聖座促進基督徒合一部部長科赫（Kurt Koch）樞機、聖座文化教育部部長門東薩（José Tolentino de Mendonça）樞機舉行了會談。此外，卡雷金二世宗主教也前往聖母大殿，在方濟各教宗墓前祈禱，向這位好友致敬意。然後，他在羅馬人民救援之母像前停留片刻。

與若望保祿二世簽署聯合聲明

卡雷金二世宗主教於2000年首次前來羅馬，當時他剛當選為亞美尼亞宗徒教會最高領導人，應聖若望保祿二世教宗的邀請，出席千禧年慶典。在那次訪問期間，雙方簽署了一份聯合聲明，為恢復兩個教會之間的圓滿共融又邁出了一步。

與本篤十六世和方濟各會晤

卡雷金二世應本篤十六世的邀請，於2008年5月6日至9日再次訪問梵蒂岡，參加教宗主持的大公禮儀。教宗方濟各牧職期間，這位亞美尼亞教會領導人與方濟各教宗在聖伯多祿大殿主持禮儀，紀念1915年的亞美尼亞人殉道者。在那次禮儀中，方濟各教宗宣布納雷科的聖額我略（San Gregorio di Narek）為教會的聖師。

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html