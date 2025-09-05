教宗接見以色列總統：儘速在加沙停火，讓人道救援進入

在教宗良十四世接見以色列總統赫爾佐格的會晤中，分析中東局勢，尤其是加沙悲劇：願所有人質都獲得釋放。聖座重申，以巴「兩國方案是結束戰爭的唯一出路」。

（梵蒂岡新聞網）在長年來發生了「無數」衝突的地區，有待建設一個穩定的未來。懷著對加沙「悲慘處境」的特別關注，但願有關各方能「儘快恢復談判」，「秉持意願並做出勇敢的決策」，而且在「國際社會的支持」下，促成「所有人質獲得釋放，儘速達成長久停火，讓人道救援物資安全地進入嚴重受創的地區，確保全面遵守人道主義法，充分尊重兩個民族的合理盼望」。

結束戰爭的唯一出路

這些是教宗良十四世9月4日上午接見以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）時的要點。在宗座大樓與教宗的會晤結束後，赫爾佐格總統在聖座國務院與聖座國務卿帕羅林樞機進行了會談，聖座國務院與各國及國際組織關係部門秘書長加拉格爾總主教也在場。聖座新聞室的公告指出，會上分析了「中東的政治和社會形勢」，省思要如何「保障巴勒斯坦人民的未來」，並談論「區域的和平與穩定」。公告強調，聖座重申，以巴「兩國方案是結束當前戰爭的唯一出路」。

聖座與以色列關係

此外，公告也指出，雙方「提到在約旦河西岸發生的事，以及耶路撒冷城的重大議題」。他們也談論了「聖座與以色列關係的歷史價值」，以及「關於國家當局與地方教會之間關係的一些議題，格外關切基督徒團體的重要性及其在當地和整個中東促進人類與社會發展的努力，尤其是在教育、增進社會凝聚力和區域穩定方面」。

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html