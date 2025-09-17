教宗公開接見：聖週六的奧蹟，在等待中充滿希望

教宗良十四世在本週三的例行公開接見活動中，帶領聖伯多祿廣場上的信眾默想聖週六的奧蹟，耶穌安葬於墳墓內。教宗解釋，聖週六是一個沉靜及喜樂等待的日子，在等待中充滿希望。在公開接見活動結束時，教宗感謝大家在他主保日送上的祝福。

（梵蒂岡新聞網）9月17日週三上午，教宗良十四世在聖伯多祿廣場舉行例行的週三公開接見活動，當天正逢他的主保日，聖羅伯多·貝勒明（St.Robert Bellarmine）紀念日。在要理講授中，教宗帶領信眾續進行以“耶穌基督——我們的希望”為主題的系列要理講授，本次默想的主題是：聖週六的奧蹟。

公開接見活動開始後，聚集在廣場上的信眾首先聆聽了選自《若望福音》的章節：“在耶穌被釘在十字架上的地方，有一個園子，在那園子裡有一座新墳墓，裡面還沒有安葬過人。只因是猶太人的預備日，墳墓又近，就在那裡安葬了耶穌。”（若十九41-42）

教宗解釋，聖週六是一個沉靜及喜樂等待的日子，天空仿佛緘默，大地靜止不動，但正是在此時，基督信仰最深邃的奧蹟得以完成。就如天主在創造了宇宙萬物後休息那樣，聖子也在完成了救贖工程後安眠，因為祂愛我們愛到底。隨後，教宗也邀請我們在日常生活的喧囂中找到安靜與休息的時刻。因為在天主的臨在中休憩，能使我們更新自己的心靈，並向祂的恩寵敞開心扉，而靜思默想則能使我們更好地向他人傳達天主的話語。在這方面，教宗勉勵我們可以效法童貞聖母瑪利亞，沉浸於聖週六的靜默與安寧，信賴天主，永不失去希望。

接著，教宗在問候講意大利語的信眾時，感謝大家在他主保日送上的祝福。最後，教宗對講中文的人們說：“我向講中文的人們致以誠摯的問候。親愛的弟兄姐妹們，你們要孜孜不倦地向天主的愛敞開心扉，好使你們的生命活力充沛。我降福大家！”

教宗良十四世週三公開接見

