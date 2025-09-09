教宗任命佩雷拉女士為宗座藝術科學院院長

策展人兼藝術評論家佩雷拉女士獲教宗任命為宗座藝術科學院的新院長。

（梵蒂岡新聞網）克里斯蒂安娜·佩雷拉女士（Cristiana Perrella）於9月6日獲教宗良十四世任命為宗座藝術科學院院長，她在藝術領域資歷深厚，尤其精通當代藝術。此前，她曾擔任聖座文化教育部當代藝術項目“和解五號”的策展人，而該作品也在禧年的機會上展出：這扇面向街頭的藝術之窗將在整個聖年期間開放，並計劃延續到禧年之後。項目靈感源自於聖座文化教育部部長門東薩樞機的構想。

2025年3月，羅馬市政府將羅馬當代藝術博物館藝術總監一職委任給佩雷拉女士。這位1965年出生於羅馬的策展人兼藝術史學家，曾於2018年至2021年擔任意大利普拉托（Prato）的路易吉·佩奇當代藝術中心（Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci）館長，並於1998年至2008年主管英國羅馬學院的當代藝術項目。

作為獨立策展人，佩雷拉曾與多家意大利及國際機構合作，其中包括羅馬國立二十一世紀藝術博物館（MAXXI）、西班牙瓦倫西亞（Valencia）雙年展、伊斯坦布爾文化藝術基金會（l’IKSV）、米蘭普拉達基金會。她還在米蘭聖拉斐爾大學（Università San Raffaele di Milano）教授藝術與文化機構的管理和經濟學課程。

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html