教宗主持封聖大典：弗拉薩蒂、阿庫蒂斯邀請眾人不虛度此生

弗拉薩蒂和阿庫蒂斯這兩位平信徒青年9月7日主日榮列聖品。教宗良十四世在聖伯多祿廣場為他們主持封聖大典，並在講道中敦促信友效法其芳表：不要虛度此生，卻要使之成為一件傑作。

（梵蒂岡新聞網）我們蒙召效法聖弗拉薩蒂和聖阿庫蒂斯，充分享受生命，並在天國的盛宴中去迎見上主。教宗良十四世9月7日主日在聖伯多祿廣場為這兩位青年平信徒主持封聖彌撒，在講道中如此勉勵所有信友。

秋風颯爽的清晨略帶寒意，眾多青年一大清早就聚集在聖伯多祿廣場，慶祝他們同齡人弗拉薩蒂和阿庫蒂斯的大喜日子。賴這兩位新聖人轉禱而得到治癒奇跡的當事人，也來到現場參禮。

感恩祭開始前，教宗先來向在場眾人表示問候，說：「今天為整個意大利、整個教會和全世界都是美好至極的慶節！」教宗尤其向來自世界各國的青年問好，稱這次相聚是「上主的降福」：「這真是我們渴望分享的信仰恩典。」然後，在廣場上的5萬名信友，以及更多擠不進廣場的人們詠唱聖歌，為這歡喜的一天讚美上主。後來，到了禮儀結束時，現場參禮信友已達8萬人。

當天在大殿前石階上共祭的神長有大約36位樞機、270位主教和210位神父。彌撒開始之初，聖座封聖部部長塞梅拉羅樞機站立在祭台前，請求聖父教宗將真福弗拉薩蒂和真福阿庫蒂斯冊封為聖人，並簡述他們的生平和聖德芳表。

詠唱《諸聖禱文》後，普雷沃斯特教宗應允了封聖的請求，用拉丁語說：「我們以天主至聖聖三的光榮，藉著上主耶穌基督、聖伯多祿和聖保祿，以及我們的權威，宣布真福皮耶·喬治·弗拉薩蒂與卡洛·阿庫蒂斯為聖人，並將他們列入聖人的名冊。我們規定讓他們在整個教會中被尊奉為聖人，受到敬禮。」

在講道中，教宗邀請眾人注視這兩位新聖人，指出他們「一個是20世紀初的青年、一個是當代的少年，兩人都深愛耶穌，並隨時準備為祂奉獻一切」。前者「在福音力量的推動下，以及對教會團體的歸屬感，他慷慨地投身社會，在政治生活中發揮作用，並熱忱地服務於窮人」；後者「在童年和少年時期自然地將祈禱、體育、學習和愛德融入日常生活」。

這兩位年輕的聖人都是年紀輕輕就罹患重病過世。教宗強調，「即便疾病侵襲，奪走了他們年輕的生命，這也沒有阻止他們去愛、去把自己奉獻給天主、去讚美他，並為自己和眾人祈禱」。

為此，教宗總結說，這兩位聖人邀請我們所有人，尤其是青年「不要虛度此生」，卻要「使之成為一件傑作」。我們應當效法他們兩人「充分享受生命，並在天主的盛宴中去迎見上主」。

