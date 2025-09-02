教宗敦促奧斯定會士：在教會和世上促進團結

教宗良十四世在羅馬市中心的聖奧斯定堂為奧斯定會修會大會主持開幕彌撒，敦促與會者懇求聆聽之恩、態度謙遜、促進團結。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世9月1日傍晚在羅馬市中心聖奧斯定堂為奧斯定會第188屆修會大會主持開幕彌撒，邀請在場眾人懇求聖神引領他們的工作。「今日如同往昔，聖神都在發言」。教宗如此表示，並強調修會大會應當依循教會數個世紀以來的傳統，在聆聽天主和他人的氣氛中進行。

教宗向與會者們表示，「在天大父召叫他們聚集於此，賜下光明與恩寵」。因此，他們「這幾天應當真誠地致力於溝通與瞭解，以之作為對天主獨特鴻恩的慷慨回應，造福所有的人」。

接著，教宗引述聖奧斯定的教導，強調謙遜的重要性。對聖奧斯定來說，各式各樣的聲音「邀請我們在面對天主的自由及祂的高深莫測時，將自己變得渺小」。與會者不應該認為自己已經得到「全部的答案」，卻要「懷著信德去接受上主的啟發」，因為聖神將會「教導並提醒」我們耶穌所說的一切（參閱：若十四26）。

促進團結

此外，聖父教宗也強調了「團結的價值」。他從當天選讀的第一篇讀經出發，用聖保祿宗徒的話說：「聖神顯示在每人身上雖不同，但全是為人的好處。」（格前十二7）

關於這點，教宗在講道一開始，就用英語向在場「聽得懂英語但聽不懂意大利語」的人說明了這篇講道的概要，邀請眾人懇求聖神的恩典。他說：「你們不一定會領受理解或講所有語言的恩典，但是會得到聆聽之恩、謙遜之恩，以及在修會內、在整個修會內、在教會和世界上促進團結的恩典。」

教宗用意大利語期勉道：「願團結成為你們不可或缺的努力目標。而且不只如此，但願團結也是衡量你們集體行動和工作的準則，因為那使人團結的必定來自於上主，而那使人分裂的卻不可能由祂而來。」

教宗最後再次勉勵他們聆聽、謙遜和團結，並重申這台彌撒的集禱經，懇求聖神光照我們的理智，引領我們走向一切真理。

