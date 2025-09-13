教宗：友愛是在他人身上看見天主的面容

教宗良十四世接見第三屆人類友愛世界集會參與者，期勉眾人以關懷、慷慨、信任為基礎，建立人與人之間的盟友關係。

（梵蒂岡新聞網）在第三屆人類友愛世界集會展開之際，教宗良十四世於9月12日上午在梵蒂岡接見活動參與者。他強調，在充斥著衝突與分裂的世界裡，他們的臨在顯得愈加重要，因為他們團結一心、大力且勇敢地向戰爭說「不」，向和平與友愛說「是」。

你的弟兄在哪裡？

說到人類的手足情誼，教宗指出，根據聖經，第一對手足是加音和亞伯爾這對兄弟，他們之間也發生了衝突（參閱：創四1-9）。但教宗提醒道，我們不應該因為這個在創世之初的暴力行徑，就認為事情始終如此。

無論加音的這種暴行有多麼悠久的歷史，或者散布得多麼廣闊，都絕對不該視之為「常態」。相反地，我們應當以後續的一句問題為準則，也就是天主問加音說：「你的弟兄在哪裡？」（參閱：同上，9節）

我們在這句問題中找到我們的召叫、榜樣、公正的尺度和規則。教宗強調，天主沒有因為加音殺害弟弟而採取報復，相反地，祂所提的問題流傳至今。

這是對每個人提的問題

教宗闡明，這不僅是一個問題，更成了「修和的原則」。當我們把這問題放在心上，它就成了我們必須在日常生活的每個面向捫心自問的問題。

「在粉碎青年的生活、迫使他們拿起武器的戰爭『生意』中；在手無寸鐵的平民、孩童、婦女、老人被當成攻擊目標時，你在哪裡？弟兄、姐妹，在孤獨侵蝕社交聯繫、使我們甚至對自己感到陌生的一種超級互聯的生活中，你在哪裡？」

我們不可沉默以對。教宗鼓勵人類友愛世界集會參與者以其承諾、勇氣和臨在作出回應。他們的選擇能夠改變世界。

在他人身上看見天主

我們一旦將周圍的人看作是弟兄姐妹，我們就不會再認為自己是孤立的個體，不再只為了私利而結交朋友。靈修傳統和批判性思考有助於我們向自己家庭和種族以外的人敞開心扉。對有信仰的人來說，友愛就是在每個人，包括在窮人、孤獨者，甚至是對手身上，看見天主的面容。

教宗最後期勉眾人以關懷、慷慨、信任為基礎，建立人與人之間的盟友關係。

