教宗：願在烏克蘭武器噤聲、友愛之聲響起

教宗在三鐘經祈禱活動中再次為烏克蘭的立即停火發出呼籲，念及毛里塔尼亞外海的船難，並提及世界為照料共同家園的祈禱日。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世8月31日主日在三鐘經祈禱活動中談到衝突、暴力對世界造成的苦難。教宗首先念及烏克蘭，指出「死亡與毀滅的種子仍在撒播」。基輔等烏克蘭城市遭到空襲，造成多人死亡，教宗鼓勵眾人不可「冷漠以對」，卻要以祈禱和善行成為受苦者的近人。

「我大力重申我沉重的呼籲，請立即停火並認真進行談判。領導者現在應當抵拒武器的邏輯，在國際社會的支持下展開談判與和平之路。武器應當噤聲，同時友愛與正義之聲應當響起。」

然後，教宗提及8月29日在毛里塔尼亞外海發生的船難，此事件導致50多人死亡和大約100人失蹤。教宗說：「這死亡悲劇每天在世界各地反覆發生。讓我們祈求上主教導我們以個人和社會的身份完全實踐祂的話：『我作客，你們收留了我。』（瑪廿五35）我們將所有在各地受傷、失蹤和死亡的人都託付於我們救主愛的懷抱。」

照料共同家園

教宗最後提到隔天9月1日是世界為照料受造界祈禱的日子。普雷沃斯特教宗表示，「十年前，方濟各教宗與巴爾多祿茂宗主教有共鳴，為天主教會欽定了這個日子。這祈禱日現在比以前更為重要和迫切，今年的主題是『和平與希望的種子』」。

「我們與所有基督信徒一同慶祝這日子，並在『受造界時期』延續下去，直到10月4日亞西西聖方濟各瞻禮為止。懷著他8百年前創作《萬物讚主頌》的精神，我們讚美天主，並再次承諾不去毀壞祂的恩典，卻要照料我們共同的家園」。

