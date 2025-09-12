教宗：在憂患中聆聽創世的希望訊息

在一封由聖座國務卿帕羅林樞機署名的信函中，教宗降福第12屆拉丁美洲科學與宗教會議與會者。教宗引用聖奧斯定的名言，籲請眾人找出方法「讓人能超越那可衡量的一切」。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世以聖奧斯定的教導為啟發，向第12屆拉丁美洲科學與宗教會議與會者提出指引。本屆會議於9月10日至12日在羅馬宗座宗徒之后大學舉行，主題為「創世的語言，以大自然之書為希望的道路，在科學、哲學和神學方面的詮釋」。

在憂患中聆聽從天主而來的希望

在聖座國務卿帕羅林樞機署名的一封信函中，教宗問候宗徒之后大學校長奧亞爾順（José Enrique Oyarzún）神父和與會者，邀請他們找出方法「讓人能超越那可衡量的一切，以默觀無法計量的尺度；超越那可數算的，以默觀不可計算的數量；超越那可秤量的，以默觀無法秤重的份量」。這一席話出自希波主教聖奧斯定的《創世紀釋義》。

教宗接著表示，天主的化工將宣揚其造物主的光榮；人不只在其生命耀眼的光輝中，而且在人性狀態陷入困苦憂患的夜晚，也會聆聽天主希望的訊息。在信函的結尾，教宗為與會者這幾天的活動頒賜降福。

神學與人工智能之間的跨學科空間

本屆會議的合作方有科學與宗教對話基金會（DeCyR）、願祢受讚頌運動阿根廷分會，以及普埃布拉州人民自治大學（UPAEP）。關於大自然之書豐富的象徵意義及其在尋找意義和希望方面的實際價值，本會議提供了自然科學、哲學與神學的跨學科省思空間。

