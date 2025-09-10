教宗談以色列襲擊在卡塔爾的哈瑪斯成員：事態非常嚴重

教宗良十四世9月9日下午離開岡道爾夫堡夏宮時，簡短回應了記者的提問。關於多哈遭轟炸的事件：「我們不知道事態要往哪裡發展。我們必須熱切祈禱，在和平方面繼續努力並堅持下去。」至於撤離加沙民眾的命令，教宗嘗試與當地本堂神父聯繫，但沒有消息。

（梵蒂岡新聞網）談到以色列對卡塔爾多哈進行轟炸，目標是哈瑪斯組織的幾個領導人，教宗良十四世表示，這是「真的很嚴重的消息」。在襲擊事件中，多哈幾棟民房被擊中。教宗9月9日下午在岡道爾夫堡夏宮外回答了記者提出的幾個問題，他於前一天8日晚上抵達夏宮，在那裡度過了不到一天的時間。

為和平熱切祈禱並努力

教宗離開夏宮時，聚集在外面的民眾高呼他的名號，向他致敬。他在大門外停留片刻，回答了幾個記者的問題。面對意大利廣播電視公司新聞台（Rai News）記者的提問，教宗對中東發生的事表示擔憂：「整個事態真的很嚴重。」「我們不知道始終嚴重的事態要往哪裡發展。我們必須熱切祈禱，在和平方面繼續努力、尋求並堅持下去。」

撤離加沙民眾的命令

有鑒於軍事行動的升級，談到以色列要求加沙居民立即撤離的命令，教宗表明他嘗試聯絡聖家堂堂區主任司鐸羅馬內利（Gabriel Romanelli）神父。他說：「我現在試著打電話給本堂神父，但沒有得到消息。」「他們之前當然很好，但在新的命令下達後，我就不確定了。」

返回梵蒂岡

然後，教宗問候在場的一些信友，便返回梵蒂岡。教宗於9月8日晚上抵達岡道爾夫堡夏宮；9日沒有安排接見活動，教宗在夏宮度過上午和午後時光，並在那裡辦公。

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html