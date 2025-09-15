搜索

教宗三鐘經：天主通過十字架救贖我們

教宗9月14日在《三鐘經》祈禱中，省思了光榮十字聖架慶日的意義。他指出，耶穌成了“我們的同伴”，“祂的愛比我們的罪更大”。

梵蒂岡新聞網）“為了救贖人類，天主子降生成人，並死在十字架上。”為此，教會於9月14日慶祝光榮十字聖架慶日。根據傳統，聖海倫於公元四世紀在耶路撒冷尋獲十字聖架。教宗良十四世本月14日主日從梵蒂岡宗座大樓窗口帶領信眾誦念《三鐘經》前如此解釋。

教宗接著表示，本主日福音深刻省思了基督犧牲的意義。他說，尼苛德摩是“猶太人的其中一位首領，是一位正直和思想開放的人”，他在夜間來找耶穌，“他需要光明和引導：他尋找天主，懇求納匝肋的耶穌善師的幫助”。教宗說，“上主接待尼苛德摩、聆聽他，最後向他啟示，人子必須被舉起來，‘使凡信的人，在祂內得永生’”（若三15）。

耶穌與尼苛德摩談話時，提到舊約中記述的以色列人在曠野中遭毒蛇襲擊，他們“因瞻仰了梅瑟按照上主的吩咐所做的、並懸在桿子上的銅蛇”而得救（參閱：戶廿一4-9）。耶穌接著說，天主“竟這樣愛了世界，甚至賜下了自己的獨生子，使凡信祂的人不至喪亡，反而獲得永生”（若三17）。

教宗指出：“天主向我們顯現祂自己，將自己奉獻給我們，作為我們的同伴、導師、醫生和朋友，甚至為了我們，成了在聖體聖事中被擘開的餅，從而拯救了我們。為完成這救贖工程，祂使用了人類所發明過的最為殘酷的一個死亡工具：即十字架。”

教宗良十四世最後說，慶祝光榮十字聖架慶日，意味著銘記天主為了我們的得救而“擁抱十字架”的無限大愛，“祂將死亡的工具變成了生命的工具，並教導我們沒有任何事物能將我們與祂相隔離（參閱：羅八35-39），祂的愛比我們的罪更大（參閱：方濟各教宗2016年3月30日要理講授）”。為此，教宗邀請信眾懇求“聖母瑪利亞的轉禱”，使基督救贖的“愛在我們內生根成長，使我們也懂得彼此奉獻，就如基督那樣為了眾人奉獻一切”。

 

2025 Sep 15, 11:50

《三鐘經》是紀念天主降生成人無限奧跡的經文，每日誦念三遍，即清晨六點，中午十二點和晚上六點聖堂敲響鐘聲的時刻，因此在中文語境中被稱為三鐘經。而三鐘經的拉丁文名為Angelus，取自第一句“上主的天使向瑪利亞報喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一個單詞。《三鐘經》由三條論及耶穌基督降生成人奧跡的短句和三遍《聖母經》組成。在每個主日和重大瞻禮，教宗都會從梵蒂岡宗座大樓書房窗口帶領聖伯多祿廣場上的信眾一同誦念此經文。念經前，教宗會發表簡短的講話，講解當天的讀經；之後，教宗會問候廣場上的朝聖者。從復活節到聖神降臨節，《三鐘經》由《天皇后喜樂經》代替。後者是一篇紀念耶穌基督復活的經文，以三遍《光榮頌》為結尾。

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三鐘經

啟：主的天使向瑪利亞報告。
應：她因聖神受孕。
（聖母經一遍）

啟：我是主的婢女。
應：請照祢的話在我身上成就。
（聖母經一遍）

啟：天主聖子降生成人。
應：居住在我們中間。
（聖母經一遍）

啟：天主聖母請為我們祈求。
應：使我們堪當承受基督的恩許。

啟：請大家祈禱：
應：天主求祢把祢的聖寵注入我們心中，我們既因天使的預報，得知祢的聖子降生成人，亦願賴祂的苦難及祂的十字聖架，獲享復活的光榮。因我們的主基督。阿們。

願光榮歸於父、及子、及聖神；起初如何，今日亦然，直到永遠。（三遍）

教宗或宗座降福禮

啟：願主與你們同在。
應：也與你的心靈同在。

啟：願上主的聖名受頌揚。
應：從現在直到永遠。

啟：上主的聖名是我們的助佑。
應：因祂創造了天地。

啟：願全能的天主，聖父，聖子，聖神降福你們。
應：阿們。