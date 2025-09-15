教宗三鐘經：天主通過十字架救贖我們

教宗9月14日在《三鐘經》祈禱中，省思了光榮十字聖架慶日的意義。他指出，耶穌成了“我們的同伴”，“祂的愛比我們的罪更大”。

（梵蒂岡新聞網）“為了救贖人類，天主子降生成人，並死在十字架上。”為此，教會於9月14日慶祝光榮十字聖架慶日。根據傳統，聖海倫於公元四世紀在耶路撒冷尋獲十字聖架。教宗良十四世本月14日主日從梵蒂岡宗座大樓窗口帶領信眾誦念《三鐘經》前如此解釋。

教宗接著表示，本主日福音深刻省思了基督犧牲的意義。他說，尼苛德摩是“猶太人的其中一位首領，是一位正直和思想開放的人”，他在夜間來找耶穌，“他需要光明和引導：他尋找天主，懇求納匝肋的耶穌善師的幫助”。教宗說，“上主接待尼苛德摩、聆聽他，最後向他啟示，人子必須被舉起來，‘使凡信的人，在祂內得永生’”（若三15）。

耶穌與尼苛德摩談話時，提到舊約中記述的以色列人在曠野中遭毒蛇襲擊，他們“因瞻仰了梅瑟按照上主的吩咐所做的、並懸在桿子上的銅蛇”而得救（參閱：戶廿一4-9）。耶穌接著說，天主“竟這樣愛了世界，甚至賜下了自己的獨生子，使凡信祂的人不至喪亡，反而獲得永生”（若三17）。

教宗指出：“天主向我們顯現祂自己，將自己奉獻給我們，作為我們的同伴、導師、醫生和朋友，甚至為了我們，成了在聖體聖事中被擘開的餅，從而拯救了我們。為完成這救贖工程，祂使用了人類所發明過的最為殘酷的一個死亡工具：即十字架。”

教宗良十四世最後說，慶祝光榮十字聖架慶日，意味著銘記天主為了我們的得救而“擁抱十字架”的無限大愛，“祂將死亡的工具變成了生命的工具，並教導我們沒有任何事物能將我們與祂相隔離（參閱：羅八35-39），祂的愛比我們的罪更大（參閱：方濟各教宗2016年3月30日要理講授）”。為此，教宗邀請信眾懇求“聖母瑪利亞的轉禱”，使基督救贖的“愛在我們內生根成長，使我們也懂得彼此奉獻，就如基督那樣為了眾人奉獻一切”。

