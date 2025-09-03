教宗：請遏止在蘇丹的人道災難，以對話達成和平

教宗良十四世在例行的週三公開接見活動中為蘇丹發出呼籲，那個非洲國家接連遭到暴力、霍亂和山體滑坡的重創。教宗敦促要保障人道救援通道，同心協力終止蘇丹百姓的緊急危難。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世9月3日在例行的週三公開接見活動中念及蘇丹的人道災難。該國達爾富爾地區塔爾辛（Tarasin）村日前發生山體滑坡，造成大約一千人罹難、1400萬人流離失所，與此同時超過30萬人現在仍受困於法希爾（El Fasher）。

教宗說：「我沉痛地呼籲領導者和國際社會保障人道救援通道，並且同心協力作出回應，以遏止這場人道災難。現在應當啟動認真、誠懇且包容各方的對話，好能終止衝突，將希望、尊嚴與和平還給蘇丹人民。」

關懷蘇丹民眾

教宗稱受困於法希爾的百姓是「飢荒和暴力的受害者」，山體滑坡則造成「痛苦與絕望」。雪上加霜的是，「霍亂的擴散對幾十萬名早已筋疲力盡的人構成威脅」。為此，教宗說：「我比以往更加關懷蘇丹民眾，尤其是家庭、孩童和流離失所者。我為所有受害者祈禱。」

在問候講英語的朝聖者時，教宗也提到達爾富爾，為罹難者呼求「永遠的安息」。「即使是在如此悲慘的處境中，我們也絕對不要對天主愛我們的那份愛失去希望。」

