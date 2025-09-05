教宗對里斯本纜車事故深感悲痛

在一封由聖座國務卿帕羅林樞機署名的電報中，教宗為“榮耀升降機”事故的遇難者祈禱，並向所有受此事件打擊的人表達靈性上的關懷，該事故已造成17人遇難、23人受傷。據消防部門稱，纜車墜毀的原因可能是一根鋼纜斷裂。9月5日，葡萄牙全國哀悼一天。

（梵蒂岡新聞網）9月4日，在一封由聖座國務卿帕羅林樞機署名、寄發給里斯本教區瓦萊里奧（Rui Manuel Sousa Valério）宗主教的電報中，教宗良十四世向所有受里斯本纜車災難重創的家庭表示“深切的哀悼”和“靈性的關懷”。教宗還在電報中為傷者的“完全康復”祈禱，並“為所有受這場災難打擊的人祈求基督徒的望德力量”，同時，教宗“滿懷感激”地銘記所有參與救援工作的人。

“榮耀升降機”（Elevador da Glória）是葡萄牙首都里斯本的三條纜車路線之一，也是一處國家級歷史文化遺產。它於1885年落成，由兩節車廂組成，連接城市的上下城區，最多可搭載45人，平均每年約有300萬名遊客乘載。該纜車於9月3日發生脫軌並隨後墜毀，導致17人逝世、23人受傷，其中大部分為遊客。據消防部門對事故的初步調查，一根鋼纜可能發生斷裂，導致一節纜車脫軌墜落，並撞上光復廣場附近的一棟建築。

葡萄牙總理蒙特內格羅 (Luís Montenegro)宣佈9月5日為全國哀悼日。

