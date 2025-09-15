《來自芝加哥的良》紀錄片：探尋教宗的美國根源

本新聞網即將播出紀錄片《來自芝加哥的良》，藉著一次美國之旅帶領觀眾了解這位誕生在美國的奧斯定會會士、教宗良十四世。紀錄片將通過聲音、圖像和見證，尤其是教宗的兩位兄長路易和若望的講述，讓人們更深入地了解自2025年5月8日起領導普世教會的教宗良十四世。

（梵蒂岡新聞網）本新聞網近日要推出新的紀錄片《來自芝加哥的良》，從童年、家庭關係、友誼、學習、培育、聖召、初期的奉獻生活、社會實踐、運動愛好、飲食喜好等方面，深度地描述教宗良十四世，其中還有一些大眾未曾聽說過的事。此紀錄片由聖座傳播部編輯部製作，並在芝加哥總教區以及美國西班牙語天主教電視網撒種者－新福傳（ESNE）的合作下完成，帶領觀眾在現任教宗的故鄉美國，了解他的經歷，甚至是他的根源。

紀錄片圍繞著芝加哥地區展開，首先從住在多爾頓（Dolton）郊區的兩位兄長路易和若望的回憶與分享開始。隨後是奧斯定會所管理的辦公室、學校和堂區；之後，是天主教聯合神學院，以及普雷沃斯特當時還是神父時常去的一些地方。紀錄片的路線還延伸至費城附近的維拉諾瓦大學（Villanova University），以及位於佛羅里達州夏洛特港口（Port Charlotte）的長兄住所。

大約有三十位與現任教宗相關的人士，通過故事、軼事、照片與影片，幫助人們更深入地了解這位自今年5月8日當選教宗起領導普世教會的教宗良十四世。

《來自芝加哥的良》是在今年六月推出的紀錄片《秘魯的良》後的另一部關於教宗良十四世的紀錄片。前一部紀錄片聚焦於普雷沃斯特在南美洲秘魯的傳教生涯。

