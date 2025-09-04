教宗公開接見後的相遇：降福將拍賣募款的摩托車

9月3日上午，在聖伯多祿大殿前的廣場上，教宗良十四世與眾多朝聖者相遇。這些時刻充滿了笑聲、合影、人生故事的分享與禮物的贈送。

（梵蒂岡新聞網）在9月3日的例行公開接見活動結束後，教宗良十四世在聖伯多祿廣場接見了來自世界各地的信友與朝聖者。

摩托騎士

其中有個特別的團體“耶穌摩托騎士”（Jesus Bikers），他們是摩托騎士，但與普通騎士不同，耶穌騎士的衣服上印有基督的符號、十字架、聖像，通過騎行籌款幫助弱勢群體。他們在公開接見當天，捐贈給教宗良十四世一輛摩托車，教宗在其簽名和降福後，該摩托車將交與奧地利的宗座傳教善會拍賣，所得將用於馬達加斯加伊胡西（Ihosy）教區的一所學校建設，以改善當地對兒童勞工的剝削，捍衛他們的尊嚴與生命安全。

希望和的平亞歷山大・達奎斯托

教宗良十四世還接見了現年88歲的亞歷山大・達奎斯托，他是可敬者薩爾沃・達奎斯托（Salvo D’Acquisto）的弟弟。薩爾沃是二戰時期憲兵副隊長，為了救出被納粹軍隊逮捕的22名無辜人質，於1943年被德軍殺害，奉獻了自己的生命。教宗降福了亞歷山大手捧的一塊石頭，該石頭是一所教堂新鐘樓的基石。亞歷山大表達了他對和平的深刻期望，並希望這鐘聲傳遞兄長所代表的愛與和平訊息。

若望保祿一世教宗

在若望保祿一世開始宗座牧職週年日和宣福三週年之際，教宗接見了梵蒂岡若望保祿一世教宗基金會副主席斯特法尼婭·法拉斯卡（Stefania Falasca）和若望保祿一世教宗的外甥女莉娜·彼得里（Lina Petri）。在場的還有一位本堂弗蘭卡(Martina Franca)神父，他向教宗贈送了一幅由阿爾巴尼亞畫家繪製的若望保祿一世肖像畫。

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html